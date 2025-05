Carla Pinheiro: Tendências globais e oportunidades Locais

Em janeiro, Nova York foi palco do NRF 2025 - Retail's Big Show, um evento que reuniu líderes, gestores e startups para discutir o futuro do varejo. O encontro destacou inovações tecnológicas,o tema do momento, e novos modelos de negócios e estratégias de engajamento com os consumidores, apontando tendências com grande potencial para o mercado local.

Como não poderia deixar de ser, um dos destaques foi o uso da inteligência artificial (IA) para personalizar a experiência de compra. Empresas como Amazon e Shopify demonstraram como a IA pode integrar todo o ciclo de consumo, do marketing ao pós-venda e a conexão entre esses setores. Embora o varejo de Fortaleza seja composto majoritariamente por pequenos e médios negócios, a IA começa a se consolidar como tendência, e em breve, fará parte do nosso cotidiano. Como isso pode impactar o mercado local e transformar a relação com os clientes, bem, vamos descobrindo ao longo do caminho.

Outro tema relevante foi a sustentabilidade no varejo. Marcas como Patagonia e Ikea ressaltaram a importância de adotar práticas mais sustentáveis. Em Fortaleza, algumas marcas locais, como Catarina Mina e Artecron, já se destacam por apostar no artesanal e em materiais regionais.

Integrar práticas sustentáveis não é apenas uma questão ambiental, mas também uma forma de atrair consumidores que buscam marcas com valores semelhantes aos seus. Minha filha Ana Carolina e meu filho Pedro, por exemplo, já priorizam marcas que compartilham seus ideais.

A experiência física e humana no varejo também foi amplamente discutida. Mesmo com a digitalização crescente, a loja física não desapareceu, mas se transformou. Criar espaços de experimentação será essencial, já que os consumidores desejam vivenciar o produto antes de adquiri-lo. Em nossa linda cidade, onde o comércio de rua e os shoppings ainda são predominantes, repensar o papel das lojas físicas é fundamental.

Espaços que combinam experiências físicas e digitais podem ser a chave para engajar os consumidores e fidelizar a clientela. Afinal, somos todos humanos.