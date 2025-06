Emmanuel Furtado: O santo e pecador Supremo Tribunal Federal

O STF teve papel fundamental para assegurar a democracia, ao combater, de maneira firme, a tentativa de golpe de Estado, que culminou no 8 de janeiro de 2023, encontrando-se a realizar o julgamento dos réus apontados pelo Procurador Geral da República. Se condenados, poderão pegar penas de mais de 40 anos de prisão.

Já o Supremo, instado a se manifestar sobre matérias relacionadas ao Direito do Trabalho e à Justiça do Trabalho, tem viés totalmente diverso, com posturas que retrocedem conquistas dos trabalhadores, retiram a competência da Justiça Trabalhista para julgar causas que envolvem as relações de trabalho, em desconformidade com o inc. I, do art. 114, da Constituição Federal.

Evidencia-se o Lawfare, expressão do inglês, para traduzir guerra jurídica, utilizando-se a lei, ou sua interpretação, como arma política para prejudicar, ou eliminar um oponente, envolvendo a manipulação de processos judiciais, ou administrativos. Vê-se tal postura no Tema n. 1389, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, que examinando Recurso Extraordinário, em que se discutia a figura da pejotização (situação na qual o empregador, para se desincumbir de encargos trabalhistas, obriga seu empregado a criar uma pessoa jurídica para si, deixando de ser a pessoa física a se relacionar com a pessoa jurídica contratante), determinou a suspensão, em todo o Brasil e em toda a Justiça do Trabalho, dos processos que tratem da referida pejotização, que nada mais é que uma burla à legislação trabalhista.

Portanto, se qualquer ente público, agente político, ou tribunal toma postura legiferativa - vale dizer, edita novas normas - para beneficiar alguém e prejudicar outros, mesmo que de forma implícita, feridos estão os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa, evidenciando-se a prática do nefasto Lawfare.

O que se espera, a bem da equidade e da justiça, é que, diferentemente do STF, órgãos do Poder Judiciário, seja em processos judiciais, ou administrativos, ajam com justiça, ombridade e compromisso com a Constituição Federal.