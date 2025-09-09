Cultura visual na sala de aula

O avanço das tecnologias e da produção de imagens exigem novas formas de leitura para compreender os signos que permeiam nosso cotidiano. Mas, como isso impacta a educação contemporânea? Vivemos em uma sociedade altamente comunicativa, porém, marcada pelo uso excessivo do smartphone, que intensifica o consumo de conteúdos visuais sem filtragem. Nesse cenário, diferentes públicos tornam-se vulneráveis à disseminação de fake news e às produções de Inteligência Artificial.

Esse fenômeno atinge a educação, pois a circulação acrítica de mensagens, sem análise de contexto ou verificação de fontes, fragiliza ainda mais a aprendizagem. A simples visualização de imagens, quando não acompanhada de reflexão, amplia a desinformação e cria obstáculos para estudantes, que enfrentam dificuldades em avaliar a veracidade do que consomem.

Diante disso, torna-se urgente inserir o estudo da cultura visual desde a Educação Básica, já que a sociedade contemporânea é atravessada pelo acesso massivo às imagens. Como afirma Raimundo Martins, em "Educação da cultura visual: conceitos e contextos", a cultura visual busca transformar a forma como compreendemos os fenômenos visuais, levando-nos a refletir sobre os usos que fazemos das imagens e artefatos. Trabalhar criticamente essa experiência desde a infância contribui para evitar problemas na vida adulta, como a vulnerabilidade a golpes e a adesão a discursos de ódio.

Ainda segundo Raimundo Martins, nossas identidades, sentidos de ser e pertencer são reconfigurados através das imagens e como as relações com as visualidades contemporâneas podem impulsionar novas maneiras de propor o ensino. Por isso precisamos refletir e analisar de forma minuciosa o que estamos visualizando, que tipo de leitura temos do mundo e de nós mesmos, essas práticas reflexivas tornam-se possíveis através da educação, para reduzir a deturpação da informação com o senso crítico.