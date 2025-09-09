Não é bug, é etarismo

Vivemos a era da inovação acelerada, da estética eterna e da produtividade sem pausa. Nessa equação, ser mulher e envelhecer parece um risco de obsolescência. Não pela falta de capacidade, mas por um sistema que ainda insiste em nos medir por aparências e cronogramas alheios.

Envelhecer sendo mulher é um ato de resistência. No mercado de trabalho, o etarismo se infiltra nos olhares que ignoram, nas vagas que exigem "perfil jovem" e nas tecnologias que evoluem como se todas tivéssemos tempo, recursos e suporte para acompanhar o ritmo frenético.

A Inteligência Artificial, embora revolucionária, vem carregada dos mesmos preconceitos de quem a programa. Algoritmos filtram currículos, descartam candidatas experientes e perpetuam estereótipos que associam juventude à inovação e maturidade à obsolescência. É um apagamento silencioso: você não vê, mas sente. E dói.

Como psicóloga, escuto mulheres brilhantes duvidando de si, sentindo que precisam "rejuvenescer" seus discursos para seguir relevantes. Como economista, observo o desperdício de capital humano qualificado. Mulheres com décadas de trajetória sendo empurradas para fora da cena por uma combinação de viés etário e automatização excludente.

Enquanto a IA promete eficiência, precisamos garantir equidade. Tecnologia sem consciência apenas reforça desigualdades. A experiência não é um problema a ser contornado, mas uma vantagem a ser valorizada. Algoritmos aprendem rápido, mas sabedoria se constrói vivendo, e nisso, nós temos vantagem.

Não queremos voltar no tempo, mas também não vamos aceitar sermos deixadas para trás. Porque o futuro precisa de diversidade geracional. E de mulheres como nós, que sabem de onde vêm, entendem o agora e têm muito a entregar, com coragem, visão e maturidade.

Precisamos ressignificar o envelhecer como um processo natural, potente e digno. Dar espaço para mulheres maduras liderarem, inovarem, inspirarem. O mundo do trabalho só tem a ganhar com isso. Afinal, experiência não tem prazo de validade.