Humberto Bayma Augusto: O discurso de Ulysses Guimarães na promulgação da Constituição

.É preciso estar vigilante, pois, como disse Ulysses Guimarães, trair a Constituição de 1988 "é trair a Pátria"
Humberto Bayma Augusto

Procurador Municipal de Pacajus/CE e membro do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Procuradores Municipais

Ulysses Guimarães foi um dos personagens mais emblemáticos no processo de construção da Constituição Cidadã. Eleito presidente da Assembleia Nacional Constituinte, comandou os trâmites legislativos e teve atuação destacada nos trabalhos que resultaram nas disposições enunciadas na Carta Magna de 1988.

Na promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, o então deputado federal proferiu um célebre discurso em defesa da República, da soberania popular e do Estado democrático de direito, exaltando as +++++ originário.

Após mais de vinte anos sob a égide de um regime de exceção, o pronunciamento foi carregado de emoção, enaltecendo todo o processo democrático e participativo nas deliberações que culminaram nos ditames da nova ordem constitucional.

Ulysses fez questão de ressaltar a ampla participação popular nos debates da Assembleia Constituinte, tanto por meio da apresentação de emendas populares quanto de forma presencial. Estima-se que cerca de dez mil pessoas circulavam diariamente pelos corredores do Congresso Nacional em busca de contatos com parlamentares.

Em um de seus trechos mais marcantes, o "Senhor Diretas", afirmou: "Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. A persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. [...]. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo".

Essas palavras foram aplaudidas pelos presentes e reverberam de forma atemporal até os dias atuais, sobretudo diante do crescimento de discursos antidemocráticos e de movimentos que buscam destruir as conquistas implementadas pela Constituição de 1988.

Trinta e sete anos após essa manifestação histórica, relembrar tais palavras é um exercício permanente de defesa das instituições democráticas contra retóricas que tentam reescrever e minimizar fatos históricos consumados, apoiadas em narrativas que legitimam comportamentos radicalizados. É preciso estar vigilante, pois, como disse Ulysses Guimarães, trair a Constituição de 1988 "é trair a Pátria".

 

