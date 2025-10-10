Vermelho: do PT e do sangue

Foto: Divulgação Capitão Wagner. Presidente do União Brasil no Ceará.

No Ceará de hoje, o crime compensa. Não é achismo, mas constatação! Infelizmente, essa é a realidade que o povo cearense sente na pele. Um governo petista sem pulso e omisso, uma polícia sem estrutura adequada e, para piorar, políticos ligados diretamente ao crime organizado. O resultado é o pior possível: o nosso Estado virou o paraíso das facções. E quem sofre com isso é a população.

Para analisar o cenário atual, precisamos olhar o passado. Vivemos o caos, vivemos no medo. Mas não foi falta de aviso. Há mais de 15 anos denuncio esse caminho perigoso. Quando propus a CPI das facções, ignoraram. Se tivessem levado a sério quando falei que as facções estavam vindo para o Ceará, muita coisa poderia ter sido evitada. Hoje, a conta chegou.

O que estamos vendo parece enredo de filme, mas é a realidade nua e crua: um prefeito eleito e foragido, condenado por ligação com o crime organizado; outro eleito e preso pouco antes de tomar posse também por ter ligação com facções; uma localidade inteira abandonando suas casas por ordem de bandidos; famílias escoltadas pela polícia para não morrer; corpos encontrados sem cabeça e sem coração; estudantes assassinados dentro da escola; areninhas transformadas em palco de chacinas.

Tudo isso causado pela omissão do Estado que deixou as facções se consolidarem com um poder bélico assustador, que inclui metralhadoras, granadas e até drones usados em ataques. Um cenário de guerra. E cadê o Elmano no meio disso tudo? Calado. Um silêncio irresponsável, conivente.

A cor do PT nunca fez tanto sentido: o vermelho que estampa o partido é o sangue do povo cearense. É como se esse sangue da população fosse a moeda que mantém esse sistema funcionando. Sabe quem tem um contrato milionário com a prefeitura de Icó, administrada pelo PT, para fornecer medicamentos? Um dos chefes do Comando Vermelho. O crime se beneficia de políticos corruptos e a política se retroalimenta do crime. Isso não é só corrupção. É máfia.

Uma máfia dentro de um esquema bem sistematizado, no qual o PT é o ponto central. Por que Elmano não fez nada para prender Bebeto do Choró, foragido há mais de 10 meses? Como um criminoso consegue fornecer 10 milhões de reais em remédios a uma prefeitura como se fosse empresário? Por qual razão Elmano não fez nada ao ser alertado de um possível atentado à escola de Sobral? Por que prefeitos se elegem com apoio de facções?

E a principal pergunta: por que o governador Elmano não explica nada disso? O povo do Ceará não merece viver refém do medo. O cearense não merece ser governado por quem se cala diante dos criminosos. Essa luta não é só contra as facções. É contra a omissão, a covardia e a conivência de quem deveria defender a população, mas prefere proteger interesses políticos.



