Entre urubus e carcarás

Foto: FCO FONTENELE CATADOR em lixão de Canindé

De longe já fui percebendo a fumaça. A princípio, até achei que fosse mais uma das tantas queimadas que assolam a vegetação nessa época do ano. Mas, ao me aproximar, a quantidade de urubus e carcarás que sobrevoavam revelou mais um dos terríveis lixões que ainda persistem em muitos lugares no Brasil. Apesar da pressa, resolvi parar na estrada e conferir de perto, seguindo os mandamentos que regem o bom fotojornalismo. Nada ali para mim era novidade, mas me choca como - em pleno 2025 - pessoas ainda dependem de um lugar tão insalubre e apocalíptico para tirar seu sustento.