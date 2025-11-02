POLÍTICA NA HORIZONTAL

Tin Gomes (PSB) é escolha certeira do governo para a estratégica missão de, agora, relatar o Orçamento do Ceará para 2026. Ano, lembremos, que exige atenção especial pelo fato de prever no calendário uma eleição estadual.

Aliado fiel, político experiente, o parlamentar está orientado a proteger a peça orçamentária de ações oposicionistas que podem descaracterizá-la, preservando o que é de interesse do Abolição.

Chagas Vieira, o poderoso chefe da Casa Civil no governo Elmano de Freitas, ficará falando sozinho na maior parte das próximas provocações aos oposicionistas através de suas redes sociais.

Homem da comunicação, jornalista de formação, ele andou dando tiros certeiros em embates anteriores e, constatação que pesquisas apontaram, a "trocação" tem favorecido ao governista. A ordem, por enquanto, é, sempre que possível, ignorá-lo.

Elmano Férrer, cearense que é parente do deputado estadual Heitor Férrer, assume na terça-feira cadeira na Câmara Federal pelo Progressistas do Piauí. Graças a licença de quatro meses do titular da cadeira, Júlio Arcoverde.

Ex-senador da República, mandato que exerceu entre 2015 e 2023, ele, que há anos mora em Teresina e chegou a ser prefeito da cidade, ficou na segunda suplência ao disputar vaga na Câmara em 2022.