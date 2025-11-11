Amélia Rocha: A urgência da arte em tempos de inteligência artificial

Foto: Arquivo pessoal Amélia Rocha

O Direito atravessa as nossas vidas. Está em tudo que vivemos, ainda que muitas vezes o vejamos apenas quando falha. Ele é fruto da imperfeição humana — nasce da nossa incapacidade de amar, de nos enxergar, de lidar com a diversidade inata à vida verdadeira. Ao longo do tempo vem se aperfeiçoando para distribuir o poder e garantir a pluralidade digna (e solidária) da existência.

Vivemos, porém, um tempo paradoxal: o da inteligência artificial, que multiplica as palavras e diminui a presença e o sentir. Mas a tecnologia pode (e deve) ser usada para facilitar a vida e não podemos deixar que algoritmos substituam nosso olhar e nosso sentir. Nas redes sociais, as vidas estão virando dados. E a justiça não pode seguir esse caminho: nela, não pode faltar sensibilidade, solidariedade, empatia, humanidade.



A arte é o caminho desse reencontro, é o antídoto, o equilíbrio possível entre o humano e o tecnológico, o remédio para não nos afastarmos de quem somos e do verdadeiro e necessário sentido da vida, do amor, do sentir. É nesse espírito que nasce o Seminário “Arte, Direitos Humanos e Desconstrução dos Imaginários: a urgência da arte em tempos de inteligência artificial”.



Paulo Freire dizia que “é preciso aproximar o que se diz do que se faz, de modo que, em determinado momento, a tua fala seja a tua prática”. E este seminário é exatamente isso: um encontro de pessoas cujas trajetórias tornam coerentes o que falam e o que vivem, numa potente e necessária soma.

Com mediação da jornalista Kamila Fernandes, o evento reúne Alice Carvalho, uma das maiores artistas - na verdade, uma multiartista - da atualidade, que nos ensina a potência política da arte na desconstrução de imaginários excludentes; e Cristina Gaulia, magistrada que sempre enxergou o humano no Direito e levou essa sensibilidade para os seus votos e decisões, impactando milhares de vidas. A arte, por tornar o ser humano mais sensível, mais justo, mais inteiro, melhora o Direito, ajudando a enxergar a diversidade necessária da vida.