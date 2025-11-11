Dois poetas

Um poeta com o costume de escrever poemas sobre pessoas vazias, corações partidos e retalhos preenchendo espaços incompletos. Incertezas e descuidos. Ele então conhece outro poeta, que faz sorrir de canto boca, aquele sorriso bobo que nem todos conseguem arrancar. Duas cidades totalmente distantes, dias ou meses para um primeiro encontro, será que ele aceita um convite para um café, um jantar, quem sabe?

Não sabemos se haverá conexão, não sabemos se teremos assunto suficiente, se criaremos memórias afetivas que possam perdurar por tamanho tempo necessário, ou tempo necessário para se tornar eterno dentro de nós.

Ele sorri de volta, contempla meus questionamentos e traz respostas no silêncio gritado demasiadamente. E, em qualquer dia desses, reservo espaço em um muro qualquer e crio coragem, rabisco mesmo ansiando o pior, o convite para todos: Você aceitaria sair comigo para se tornar eterno mesmo com a duração de um instante?