Numa tarde que poderia ser tragada facilmente ao esquecimento, tinha a cabeça em rodopio enquanto me serviam um café amornado, amargado pela decadência, quando vi se aproximarem dois jovens avulsos à clientela costumeira. Tomaram uma mesa. Afastaram os guardanapos e o pote de açúcar meloso. Num gesto que não desrespeitava a ordem estabelecida nas décadas de descuido do estabelecimento — que não fechara por falta de um vento mais forte —, realizaram um pedido farto. Afiei os ouvidos para ouvir o assunto urgente, que precisava antes, amortecer o estômago. O tema era memória. Alguma coisa medida em gigabytes. Tinham dois aparelhos em mãos, discutiam se a viagem em família no mês anterior caberia na memória ou se precisariam apagar alguma coisa. Saltei numa cólera espontânea, que se desfez antes no ar:

— Por que raios alguém há de querer apagar suas memórias?

Indaguei sem dar por mim. Renovei minhas expressões de desinteresse para que meu empenho em reter a conversa não se revelasse. Foi o suficiente para despistá-los — espiar conversa alheia requer experiência. Mas essa pergunta me encheu a vista. Lembrei da rede de algodão cru, traçada no tear antigo da casa de minha avó, que transpunha, com zelo, as memórias de sua mãe para o mundo físico. O cheiro do pano grosso, lavado em pedras de sabão, seco ao sol até a última gota, tomou meus sentidos e transportou minhas pulsações à calmaria daquele dia inerte. O mais interessante é que o tecido já havia sido desfeito há anos, e não lembro de dedicar espaço especial a esta memória, nem de apontar qual memória fica e qual não. E se eliminarmos as lembranças caídas na penumbra, seríamos felicidade? Tenho minhas dúvidas. Fiquei mesmo interessado em saber se a memória de minha avó, catapultada ao seu amplo potencial de me renovar os anos, poderá caber em alguns gigabytes. Será?