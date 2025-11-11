Gaetan Minette de Tilesse foi um missionário belga de espírito inquieto e firme propósito de pregar a fé cristã. Ele chegou à Fortaleza em meados do século XX, trazendo consigo um ideal de evangelização voltado aos pobres e socialmente marginalizados. Diante da grave realidade de exclusão e miséria que encontrou às margens dos verdes mares bravios da então crescente capital cearense, o sacerdote lançou as bases de uma obra pastoral que ultrapassou os limites da Igreja, convertendo-se em verdadeiro símbolo de solidariedade e justiça social.

Foi sob a sua inspiração que nasceu o bairro Cristo Redentor, na zona oeste de Fortaleza, concebido não apenas como um território urbano, mas como uma comunidade de fé, trabalho e esperança. O padre Caetano via a presença constante do Cristo Redentor entre os marginalizados, e com o auxílio voluntário dos moradores ergueu capelas, escolas comunitárias e centros de convivência, promovendo a dignidade humana por meio da educação e da organização popular.

Dessa experiência germinou também a comunidade Nova Jerusalém, expressão viva do seu compromisso com a melhoria das condições materiais e espirituais dos pobres. Nela, a fé cristã tornou-se força transformadora, capaz de reunir famílias em torno de projetos coletivos e de reafirmar valores de partilha e fraternidade. Assim, o legado do padre Caetano ultrapassou o âmbito religioso, deixando em Fortaleza a marca de um humanismo cristão que fez da periferia um espaço de resistência, esperança e reconstrução da vida.

Há cem anos nascia o padre Caetano. Não o conheci em vida, mas posso falar dos seus "filhos", dos muitos que, tomando-o como modelo, tiveram suas vidas cristificadas na irmandade e na doação incondicional do bem. Que possamos ser também Caetanos nesta breve passagem pelo mundo.