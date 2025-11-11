Renata Marinho Paz: Mães em luto: dor íntima, dor política

Foto: Divulgação Renata Marinho Paz, doutora em Sociologia

A imagem de uma mãe debruçada sobre o filho que jaz junto a uma fila de corpos assassinados e expostos em uma via pública no Rio de Janeiro carrega consigo uma carga emocional e política difícil de processar. Difícil, porque revela a dor imensurável daquela que talvez seja uma das experiências mais devastadoras que um ser humano pode vivenciar.



A perda de um filho desafia a lógica. Mais que isso, é o fim de uma parte de si mesmas, de sonhos compartilhados, de planos para aquela vida cujo caminho subverteu a sequência natural dos acontecimentos. Judith Butler afirma que as políticas de violência e morte determinam quais corpos merecem ser chorados.

Parte da opinião pública brasileira celebra a mais de uma centena de mortos na chacina realizada nos complexos do Alemão e Penha. Para a turma do "bandido bom é bandido morto", esse tipo de ação é justo e necessário; na prática, revela a face mais violenta de um problema estrutural.



A maioria dos mortos eram jovens que ocupavam posições inferiores na hierarquia do tráfico. Os corpos mal esfriaram e essas posições já estavam preenchidas por outros jovens, mão de obra barata e descartável para aquela engrenagem.



Para aquelas mães a aflição da morte já se insinuava muito antes: na impotência diante das escolhas tortuosas de seus filhos, na ausência de oportunidades, na convivência diária com a violência. Para elas, resta o sofrimento da perda, a dor da ausência física, do futuro, das perspectivas de uma vida melhor.

É uma dor ao mesmo tempo íntima, mas é também pública e política, e as imagens do pranto dessas mulheres escancaram isso: as desigualdades sociais, a omissão do Estado em termos dos direitos mais elementares, a carência de futuro.



Quando vivemos num mundo em que se conta mortos e se gaba disso, é sinal de que perdemos valor enquanto humanidade. Não é possível ser indiferente ao padecimento de mães que perdem seus filhos para a violência, independente do lado que eles estejam. Ignorar isso é negar aquilo que nos distingue enquanto humanos.