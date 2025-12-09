Um pequeno tesouro na Mata Atlântica

Seropédica, onde está localizada a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRJ), Km 47, é uma região de baixadas e planícies. Ali próximo estão colinas e montanhas, que abrangem uma parte do estado do Rio de Janeiro denominada de "Mar dos Morros". No vizinho município de Itaguaí se encontra a Serra do Matoso, em plena Mata Atlântica, onde está a Antiga Estrada Real, também denominada de Estrada Rio-São Paulo, onde se dava o fluxo de riquezas na época colonial.

Essa rota traçada com grandes pedras ali postas por escravos, se conserva como testemunha também da passagem da Corte Imperial. Por essa abundância de rica e diversificada vegetação, onde respiramos o ar naturalmente por ela purificado, além da beleza e plenitude silenciosa, pássaros e riachos, sejamos gratos.

Nessas paragens em meio a tanta boniteza, nos deparamos com uma venda onde paramos para beber água. Meu olhar deteve-se na outra margem da estrada em uma pequena casa, branca de janelas e altas grades azuis, e fui até lá. Logo surgiu uma garota e em seguida um garoto, ambos fardados. A menina bem conversadeira, disse ali ser uma escola, a aula tinha terminado e estavam esperando o ônibus escolar vir apanhá-los. Conversamos bastante e ela pediu para eu esperar e correu lá dentro, quando voltou com um dinheiro dobrado na mão, pediu para eu comprar um doce para ela, pois a diretora não os deixava sair. Me emocionei com tanta espontaneidade e a alegre comunicação dos garotos. Ela perguntou se eu era baiana, a danadinha notou meu sotaque diferente e quando eu disse ser cearense ela fez um ar pensativo e disse: Ah, Ceará! Uma escolinha naquele lugar ermo embora funcionando com apenas 14 alunos, nos proporcionou uma animosa faísca de esperança.