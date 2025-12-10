A política pode ser muito melhor

Foto: Gov.com.br/ Reprodução Chagas Vieira

Sempre compreendi a política como uma importante ferramenta de transformação e justiça social. Através da política, ser possível implementar ações que propiciem avanços na sociedade, combatam as desigualdades e melhorem a vida da população, sobretudo a mais vulnerável.

Mas, de forma muito justificada, essa não é a visão que boa parte dos brasileiros tem da política hoje, principalmente após o advento das redes sociais, quando as fakes news e a baixaria ganharam cada vez mais espaço, substituindo o saudável e propositivo debate de ideias por um festival de baboseiras, mentiras e ataques pessoais, com único intuito de engajar, conseguir cliques, atrair seguidores e, assim, tentar emplacar seus projetos de poder.

Multiplicam-se os vídeos apelativos, sem nenhuma preocupação com a veracidade dos fatos nem, muito menos, com a apresentação de propostas minimamente factíveis. Uma ferramenta tão importante transformada, lamentavelmente, numa arma de desinformação e de disseminação de discursos de intolerância e ódio.

Minha formação é na área da comunicação, onde iniciei no rádio aos 15 anos de idade, passando pela TV. Foram mais de 25 anos de trajetória, sempre na iniciativa privada. Confesso jamais ter me imaginado no serviço público e na política. Mas, após trabalhar na campanha de 2014 de Camilo, quando foi eleito governador, entrei no Governo do Estado, onde sigo até hoje, com a honra de ter ocupado a chefia da Casa Civil de três governadores: Camilo, Izolda e Elmano.

O que mais tem me estimulado nesse tempo é a possibilidade de contribuir no avanço de políticas públicas que ajudam a melhorar a vida de milhões de cearenses. Ou seja, fazer a política que sempre acreditei de verdade.

Mas, confesso que, muitas vezes, o bombardeio de mentiras, hipocrisias e ataques pessoais no meio político causam-me incômodo e tristeza, beirando quase o desencanto. Felizmente, pela minha essência, tudo isso logo se transforma em força e coragem para lutar e enfrentar.

Não se pode sucumbir ao mal, sob risco daqueles que agem de forma desonesta assumirem o controle da situação. Aliás, eles já agem assim, atacando muitas vezes a honra e a família, justamente para intimidar e nos fazer desistir. De minha parte, não conseguirão.

E digo isso fazendo questão de diferenciar bem o papel da oposição responsável e construtiva, cujo papel é imprescindível numa sociedade democrática. É a oposição séria que faz os gestores estarem atentos, corrigir erros e redefinir rotas. Não a oposição que usa fake news e ataques como armas. Esses são nocivos para a democracia e causam danos para a sociedade.

Segundo o pensador espanhol Baltasar Gracián, “vencer com maldade não é vitória, mas rendição. A generosidade sempre foi superior.” Sigo assim, acreditando na força da verdade e do bem. Acredito firmemente que a política pode ser muito melhor.

Isso depende de cada um de nós, repudiando a mentira, a baixaria e a hipocrisia. A verdade será sempre o melhor caminho. E o mal pode até ganhar espaço mas, no final, o bem prevalece.

