"Do rebaixamento à urna: vamos cair de novo?"

Foto: Arquivo Pessoal João Saraiva. Professor de Filosofia e Sociologia, cronista e autor do livro "Filosofando em Bytes: do pergaminho ao podcast".

Acabou o Brasileirão 2025 com uma grande lição: quando um time cai, não é só um escudo que desce de divisão. Quando Fortaleza e Ceará saem da Série A para a Série B, quem sente é o povo que veste essas camisas. A torcida acorda rebaixada sem nunca ter escalado o time.



Na política é parecido. Há gente que nunca ajudou a construir nenhuma vitória coletiva, mas aparece na foto oficial quando tudo vai bem – e reaparece, de terno engomado, para atrapalhar qualquer tentativa de reconstrução. Quem não subiu com o povo pode virar o principal empecilho para que o povo volte a subir.



Um rebaixamento não nasce no último jogo. Nasce de contratações erradas, promessas vazias, vaidades nos bastidores, dirigentes que pensam mais em si do que em projeto de longo prazo. A bola que não entra é só o sintoma de uma longa cadeia de omissões.



Com um país acontece o mesmo. Quando a população perde direitos, renda, acesso a serviços básicos, não é “azar de temporada ruim”: é resultado de decisões em gabinetes que esquecem quem fica nas arquibancadas da vida real. Governos que tratam educação, saúde, trabalho e segurança como despesa e não como investimento rebaixam milhões de pessoas à Série B da cidadania.



O futebol é espelho da sociedade. Quem ocupa o poder não pode lavar as mãos diante das consequências coletivas. O dirigente que se omite, o político que só aparece na boa, o aliado que negocia cargos enquanto o povo perde conquistas têm algo em comum: ajudam a empurrar o placar para baixo.

No futebol, há sempre a próxima temporada.

Dá para reorganizar elenco, ouvir a torcida, mudar a direção. Na política, o tempo é cruel: crianças e adolescentes em escolas sucateadas não podem esperar o “próximo campeonato” da responsabilidade pública.



Talvez o recado do rebaixamento seja simples e duro: quem nunca carregou o time na lama da Série C não pode seguir decidindo o destino de quem luta para permanecer na Série A dos direitos.

Em 2026, ano de eleições, teremos um novo campeonato.

Cada voto é como um ponto disputado na tabela: ou escolhemos projetos e pessoas dispostas a recolocar o povo na Série A dos direitos, ou aceitaremos, calados, novas quedas no placar da história.