Guaramiranga e a aviação

Guaramiranga se destaca por seu ambiente e clima favoráveis à “gastronomia de serra”, por eventos consagrados, entre eles o Festival Jazz & Blues, Festival Nordestino de Teatro, além das festas tradicionais, acontecimentos culturais, entre outros atrativos.



O município começou recentemente a ter um novo olhar, agora no contexto da história da aviação no Ceará. Várias personalidades se destacaram na área. Entre elas, o engenheiro eletrônico e pesquisador Fernando de Mendonça, natural de Guaramiranga, tido como uma das figuras-chave do início do programa aeroespacial brasileiro. Mendonça foi fundador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).



Outro ilustre filho de Guaramiranga, José Linhares, primeiro cearense a assumir a Presidência da República, redigiu a primeira carta de intenção para a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), projeto idealizado por outro cearense, Casimiro Montenegro Filho.



As mulheres também se notabilizaram. Rita Barroso de Albuquerque, nascida em Guaramiranga, foi a primeira do norte e nordeste a tirar o brevê e uma das pioneiras da aviação feminina no Brasil.

Rita Barroso de Albuquerque, Fernando de Mendonça (que acabou de completar 102 anos no dia 2 de dezembro, e reside em São José dos Campos, em São Paulo), e também José Linhares inspiram iniciativas na área da aviação em Guaramiranga. O Museu Epcar Turma 73 / AFA 76, inaugurado em 2019, é uma delas.



Com acervo de textos, esculturas, fotos, artefatos aeronáuticos, vídeos, aeronaves e óculos de realidade virtual o museu preserva a história da aviação ao destacar as personalidades nascidas em Guaramiranga.

No ano passado o museu inaugurou a Réplica da Casa Santos Dumont, cópia fiel da casa do inventor localizada em Petrópolis (RJ). A réplica ajuda a divulgar e manter viva a história de Santos Dumont.

Ao preservar a história do seu passado, Guaramiranga projeta-se como um polo para memória da aviação, local e nacional. Para consolidar mais a inclusão do município nos fatos ligados ao passado da aviação no Ceará, faltam iniciativas de divulgação e incentivo a novos projetos.