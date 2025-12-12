Ana Lúcia Teixeira: O despertar da autonomia

Foto: Arquivo pessoal Ana Lúcia Teixeira

O ensino do empreendedorismo nas escolas públicas do Estado do Ceará transcende a formação de futuros empresários: trata-se de um poderoso vetor de transformação social, capaz de gerar cidadãos autônomos e proativos.

Ao imergir no universo do empreendedorismo, os estudantes são convidados a questionar o status quo, a identificar oportunidades e a trilhar caminhos inovadores para solucionar os desafios presentes na sociedade. Integrar o empreendedorismo ao currículo escolar ajuda a preparar jovens para o mercado de trabalho - o que é especialmente importante no Brasil, onde, conforme pesquisa realizada pelo Monitor Global de Empreendedorismo (GEM), a taxa de empreendedorismo atingiu o maior nível dos últimos quatro anos, alcançando 33,4% da população adulta.



Essa iniciativa também ajuda a reconfigurar a relação entre a escola e a realidade social, despertando a consciência crítica sobre desigualdades estruturais, como o acesso a recursos e tecnologias, a oportunidades e aos direitos básicos. Ao estimular a identificação de necessidades locais, o ensino empreendedor transforma estudantes em agentes de mudança, capazes de propor soluções para suas respectivas comunidades.

Isso fortalece a autonomia individual e traz um novo significado para o papel da escola como um espaço de engajamento, onde a teoria se conecta à vivência transformadora.

Essa jornada de descobertas impulsiona o desenvolvimento de habilidades fundamentais para o século XXI, pois, ao invés de meros receptores do conhecimento transmitido, os alunos se tornam protagonistas de seu aprendizado, construindo ativamente o saber e aplicando-o em projetos que refletem suas paixões, anseios e sonhos.



Neste ano em que a JA Ceará completa 20 anos de fundação, podemos testemunhar que o empreendedorismo se revela como um grande catalisador do potencial humano, rompendo as amarras da dependência e impulsionando os estudantes a se tornarem agentes de mudança em suas próprias vidas. Ao cultivar a autonomia e a proatividade, a educação empreendedora planta sementes de um futuro mais próspero e equitativo para o Brasil.

