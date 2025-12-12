Leandro Vasques: Os desafios da educação socioemocional

Foto: Divulgação Leandro Vasques, advogado criminal, mestre em Direito pela UFPE e doutorando em Criminologia pela Faculdade do Porto, Portugal

Há alguns dias acompanhamos aflitos o noticiário acerca de um estudante que atingiu a facadas um colega e dois educadores em um colégio particular de Fortaleza. Independentemente das circunstâncias específicas desse caso, as quais devem ser apuradas com serenidade, longe da arena midiática e sem o julgamento açodado de uma plateia sensacionalista, a saúde mental dos nossos adolescentes deve ser priorizada, notadamente por ser um período único no desenvolvimento do indivíduo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, devem ser cultivados ambientes de apoio não só na família e na comunidade, mas também nas escolas, nas quais devem ser incentivados hábitos sociais e emocionais importantes para o bem-estar mental.

Ainda segundo a OMS, devem ser implementadas intervenções como ajustes organizacionais para a manutenção de um ambiente seguro e positivo do ponto de vista psicológico; mudanças curriculares que incluam saúde mental e habilidades voltadas para a vida prática; e aperfeiçoamento de educadores na área de saúde mental, com foco especial na detecção e no manejo básico do risco de suicídio.

De maneira geral, o cuidado com a saúde mental deve passar por uma rediscussão acerca do currículo escolar, de modo que este contemple não apenas o desenvolvimento cognitivo, focado em disciplinas essencialmente teóricas e voltadas ao ingresso em universidades, mas também na promoção da educação socioemocional.

Também é preciso repensar sobre a sobrecarga de uma rotina asfixiante de atividades, muitas aos finais de semana, o que acaba adoecendo não só os estudantes, mas também as famílias, que têm de se adequar a essa realidade.

Assim, em uma sociedade permanentemente vilipendiada e assombrada pela violência urbana, a escola deveria ser um dos últimos refúgios de paz e segurança para as nossas crianças e adolescentes, o que torna esse episódio um alerta para uma reflexão inadiável sobre a educação nos tempos atuais. Antes de indagarmos aos nossos jovens “o QUE você quer ser quando crescer?”, deveríamos perguntar “QUEM você quer ser quando crescer?”.

