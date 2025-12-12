Raimundo Padilha: Turismo de negócios

Foto: Arquivo pessoal Raimundo Padilha

Quando da existência do Pacto de Cooperação, o empresário Amarílio Macedo, seu criador, promoveu um evento na sua casa de veraneio em Paracuru, convidando técnicos e lideranças empresariais do Ceará para um encontro de final de semana prolongado, com o consultor Cláudio Fristchak da INTER B - Consultoria Internacional, para discutir alternativas de desenvolvimento do Estado.



As discussões foram prolongadas e dentre as prioridades sugeridas como a educação, o Cláudio propôs a criação de um Entreposto Internacional de Exportação. A ideia se apoiava basicamente na localização do Ceará na esquina do continente, além da vocação comercial da população cearense.



O projeto de Alargamento do Canal do Panamá, a privatização do Aeroporto Internacional Pinto Martins e o projeto de criação do Porto do Pecém, constituíam elementos infraestruturais decisivos para o desenvolvimento do projeto.

Além destas vantagens a criação do Centro de Eventos do Ceará, poderia abrigar um Polo de Feiras Internacionais, com lançamentos de produtos mundialmente comercializados dos mais diversos segmentos, como veículos, eletro-eletrônicos, moda, perfumaria, calçados, maquinaria, dentre outros, criando no Ceará um Centro Internacional de Turismo de Negócios. A frequência das feiras poderia ser quinzenal, atraindo para o Ceará potenciais compradores dos produtos expostos.



A idéia foi unanimamente aceita e, no momento quando se fala em Economia do mar, se poderia priorizá-la, como mais um projeto para o desenvolvimento do Estado.



Enfim, o mundo exportador traria os seus produtos para expor no Ceará e o mundo comprador viria para Fortaleza para realizar as suas compras em mais esta esquina de um grande continente. O turismo de negócio seria alavancado, com reflexo em toda a sua cadeia de operações, como hotelaria, bares e restaurantes, transportes, shoppings, etc. E o Ceará se transformaria numa grande vitrine internacional.