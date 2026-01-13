João Paulo Pimentel: As mentiras do império

Foto: Divulgação/Edison Fotografia João Paulo Pimentel. Professor da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (Uva) e doutor em Educação.

O sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, por ação do governo norte-americano, abre mais um capítulo de incertezas na história da América Latina. Na verdade, é possível dizer que uma nova era mundial está em curso, uma era onde o direito internacional e a mediação de organismos de diplomacia e cooperação, como a ONU, parece ter se tornado opcional, ou mesmo obsoleto.

As acusações contra Maduro de fornecer drogas para os EUA são no mínimo infundadas. Em nenhum momento, até agora, apareceram provas que sustentassem isso. Os navios venezuelanos roubados carregavam petróleo, nada ilícito abrolhou. Donald Trump, incapaz de dirimir seus problemas domésticos, como a crise de opioides, procura espantalhos para desviar a atenção, ao mesmo tempo que possibilita o saque de todo um povo para o lucro de uns poucos, especialmente os acionistas das petroleiras norte-americanas.

Representando a União Europeia, Kaja Kallas, pediu moderação em relação à situação na Venezuela e enfatizou que Maduro era um governante ilegítimo. Uma declaração previsível por parte do grupo de países que por meses fechou os olhos diante do massacre que ocorria em Gaza.

Nesse ponto, gostaríamos de enfatizar o argumento utilizado pela UE: por que ilegítimo? Maduro ganhou eleições três vezes, com o mundo todo olhando atentamente o processo e permaneceu como presidente por 13 anos. É o longo tempo na presidência que o torna um ditador? Angela Merkel comandou a Alemanha por 16 anos; na Europa pode? Na América Latina, não?

O roteiro das "armas de destruição em massa" que supostamente existiam no Iraque - mas nunca foram encontradas - é novamente repetido. É a mentira que sustenta o império estadunidense. Para aqueles que ousam investigar e expor a verdade, sobram as perseguições. Como aconteceu com Edward Snowden ao escancarar para o mundo a espionagem feita pelo democrata Barack Obama.

O fato é que, diante de tantas mentiras, o próprio Donald Trump, em declaração no sábado (3 de janeiro), admitiu à Fox News que seu interesse na Venezuela são suas riquezas naturais e que pretende controlar o país e sua operação petrolífera, desmontando as narrativas que havia criado e indicando sua expectativa para a América Latina: subserviência.