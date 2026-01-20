Josimar Girão: O papel essencial do farmacêutico

Foto: Arquivo Pessoal Josimar Girão. Coordenador do curso de Farmácia da Estácio Ceará.

No dia 20 de janeiro, celebramos o Dia Nacional do Farmacêutico, data escolhida em homenagem à fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos (ABF), em 1916. Esse momento convida à reflexão sobre a importância de um profissional essencial no cuidado com a saúde. Muito mais do que um dispensador de medicamentos, o farmacêutico exerce um papel fundamental na segurança, na orientação e no bem-estar das pessoas.

A relevância do farmacêutico vai muito além do balcão. Sua atuação, baseada em um tripé técnico, científico e social, é indispensável para a promoção do Uso Racional de Medicamentos (URM). A Organização Mundial da Saúde define o URM como a garantia de que “os pacientes recebam medicamentos adequados às suas necessidades clínicas, em doses que atendam às suas necessidades individuais, por um período de tempo adequado e ao menor custo para eles e sua comunidade”. Cabe ao farmacêutico assegurar essa premissa, orientando o paciente quanto à dose correta, à via de administração e à duração do tratamento, contribuindo para a eficácia terapêutica.

Em um cenário marcado pelo aumento da automedicação e da desinformação, o farmacêutico se destaca como uma referência de credibilidade. A facilidade de acesso a informações não verificadas e o consumo de medicamentos sem orientação profissional representam riscos significativos à saúde individual.

Nesse contexto, o conhecimento técnico e científico do farmacêutico é essencial para identificar e prevenir interações medicamentosas, além de evitar ou atenuar a ocorrência de efeitos adversos associados ao uso inadequado de medicamentos.

O fortalecimento do cuidado em saúde passa pela valorização da atuação farmacêutica em seus diversos campos. Investir nesse profissional é investir em prevenção, educação e qualidade de vida. Que o Dia Nacional do Farmacêutico sirva como um marco para reforçar o reconhecimento a esse profissional, cujo trabalho diário impacta diretamente a vida das pessoas.