Céu, mar e catamarã

Foto: AURÉLIO ALVES Catamarã naufraga na enseada do mar do Mucuripe

Minha pauta do dia veio de um desastre. Um catamarã naufragou nas ondas da enseada do Mucuripe. Só havia uma forma segura de fazer essas fotos: de drone. A primeira coisa que pensei foi em como compor esse naufrágio com a cidade. Com o drone no céu, tentei ficar o mais próximo possível da água e do catamarã para fazer essa foto. No momento, veio à minha mente, será que seria mais uma embarcação na nossa orla encalhada, como o icônico Mara Hope? Na sexta-feira, no entanto, o catamarã foi reflutuado.



