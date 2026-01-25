Céu, mar e catamarã

Minha pauta do dia veio de um desastre. Um catamarã naufragou nas ondas da enseada do Mucuripe. Só havia uma forma segura de fazer essas fotos: de drone. A primeira coisa que pensei foi em como compor esse naufrágio com a cidade. Com o drone no céu, tentei ficar o mais próximo possível da água e do catamarã para fazer essa foto. No momento, veio à minha mente, será que seria mais uma embarcação na nossa orla encalhada, como o icônico Mara Hope? Na sexta-feira, no entanto, o catamarã foi reflutuado.