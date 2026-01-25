Nathana Garcez: Um jogo geopolítico

Foto: Marcelo Freire Nathana Garcez, doutoranda em Relações Internaiconais

A atual crise vivida pelo Irã voltou a colocá-lo no centro da política internacional, em um contexto de instabilidade econômica, tensões sociais e crescente pressão externa. Essa conjuntura envolve diretamente os Estados Unidos, inimigo histórico do regime iraniano desde a Revolução Islâmica de 1979, quando a ruptura diplomática entre os dois países redefiniu o equilíbrio de forças no Oriente Médio.

À primeira vista, a combinação de sanções, protestos internos e isolamento internacional pode sugerir fragilidade do regime. No entanto, essa leitura simplifica a realidade: apesar das vulnerabilidades econômicas e sociais, o Irã reúne capacidades políticas, militares e geográficas que ampliam sua margem de resistência, tornando qualquer perspectiva de colapso do regime autocrático um processo complexo e longe de ser automático.

Do ponto de vista geográfico, o país ocupa uma posição absolutamente sensível. Faz fronteira com Armênia, Turquia, Afeganistão, Paquistão e Iraque, além de ter acesso direto ao Golfo Pérsico -- rota por onde circula uma parcela expressiva do petróleo comercializado no mundo. Essa localização confere ao Irã uma capacidade singular de influenciar rotas energéticas, cadeias de abastecimento e a segurança regional.

Soma-se a isso o fato de o país compartilhar o entorno do Mar Cáspio com a Rússia, o que favorece uma aproximação pragmática entre Teerã e Moscou, especialmente em um contexto de rearranjo da hierarquia do poder global e de contestação à hegemonia norte-americana.

No quesito militar, desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã investiu de forma consistente na construção de um aparato robusto e em uma estratégia de projeção de poder para além de suas fronteiras. O desenvolvimento de mísseis balísticos de médio e longo alcance e a articulação de alianças com grupos armados não estatais em países próximos ampliam sua capacidade de dissuasão e influência regional.

Paralelamente, a convergência de interesses com Rússia e China permitiu ao país estruturar redes de cooperação militar e energética que funcionam como amortecedores frente às sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados.

Nesse cenário, os Estados Unidos seguem apostando em uma estratégia de pressão máxima, que combina sanções econômicas, retórica militar e tentativas pontuais de negociação. Ainda assim, o Irã é um caso singular por sua capacidade de resposta a tais constrangimentos, pois dispõe de ativos estratégicos - militares, energéticos e diplomáticos - que elevam substancialmente o custo de qualquer tentativa de coerção direta.

Mais do que um Estado isolado por sanções, Teerã consolidou-se como um ator central nas disputas pela reorganização do poder global. O que se desenha, portanto, é um jogo geopolítico de alta complexidade, no qual os esforços americanos para isolar e enfraquecer o Irã esbarram em um contexto regional instável e em um adversário capaz de impor riscos concretos à ordem internacional.