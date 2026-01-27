Carlos Maia: Governança e sustentabilidade nos portos

Foto: Arquivo Pessoal Carlos Maia. Diretor Acionista da Tecer Terminais.

A atividade portuária ocupa posição estratégica no desenvolvimento econômico, mas carrega o desafio permanente de conciliar eficiência logística com responsabilidade ambiental, social e institucional. Em um cenário cada vez mais atento às agendas ESG, cresce a compreensão de que competitividade e governança não são caminhos opostos, mas complementares, sobretudo em setores ligados à infraestrutura e ao comércio exterior.

No Ceará, a evolução do setor portuário tem sido acompanhada por uma gestão mais estruturada, que incorpora critérios ambientais, sociais e de governança à tomada de decisões. O controle de impactos operacionais, a busca por maior eficiência nos processos, o fortalecimento de políticas de integridade e a transparência nas relações institucionais passaram a integrar o cotidiano das empresas que atuam no segmento.

Esse movimento reflete uma mudança de mentalidade: práticas sustentáveis deixam de ser apenas respostas a exigências regulatórias e passam a orientar estratégias de longo prazo. A governança corporativa ganha protagonismo ao estabelecer diretrizes claras, mitigar riscos e promover uma cultura organizacional baseada em ética, responsabilidade e previsibilidade.

Adotamos iniciativas voltadas à gestão ambiental responsável, à organização de processos internos e ao fortalecimento de mecanismos de compliance e governança. São ações que contribuem para uma operação mais segura, eficiente e alinhada às expectativas de clientes, parceiros e da sociedade.

A valorização das equipes, o relacionamento responsável com fornecedores e o cuidado com o entorno reforçam o papel das empresas como agentes de desenvolvimento regional. Sustentabilidade, nesse sentido, não se limita ao meio ambiente, mas envolve a forma como as organizações se posicionam e interagem com o território onde estão inseridas.

A consolidação dessas práticas evidencia um amadurecimento do ambiente industrial cearense. Ao integrar sustentabilidade e governança à estratégia, o setor portuário fortalece sua capacidade de crescer de forma equilibrada, gerar valor e responder aos desafios de um mercado cada vez mais exigente e conectado às cadeias globais.

