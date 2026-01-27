Se teu nome fosse mar, você seria o oceano que te cobre cada vez que vai à praia.

Se teu nome fosse mar, você seria a chuva que bate nas águas e evolui as ondas.

Se teu nome fosse mar, você seria maré viva, sempre vivente no teu caminhar.

Se teu nome fosse mar, você seria a enchente que alaga da forma mais bela o lugar onde toca.

Se teu nome fosse mar, você transbordaria, como já fez aqui e fará em tantos outros cantos poéticos.

Se teu nome fosse mar, você se faria existência no âmago do peito de alguém.

Se teu nome fosse mar, você seria a imensidão que perfaz o sorriso largo de quem você faz sorrir.

Se teu nome fosse mar, seria tua janela o contemplar de conversas íntimas seladas em um sono profundo.

Se teu nome fosse mar, você seria o dilúvio que embebe horas fugazes à beira-mar.

Se teu nome fosse mar, você seria o que exatamente é, a vastidão de incontáveis gotas que encobrem todos os espaços imagináveis, tão belo quanto um recife de corais.

Se teu nome fosse mar, o mar teria teu nome e desaguaria em doses homeopáticas toda a beleza que existe em você.

O teu nome é mar.