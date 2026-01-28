Andréia Oliveira: Como a personalização impulsiona a retenção no setor de apostas

Foto: Arquivo Pessoal Andréia Oliveira. Diretora de operações da Betsul.

No Brasil, a personalização nas plataformas de apostas deixou de ser apenas estratégia de crescimento e passou a depender de requisitos regulatórios. O setor precisa de autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), cumprimento de regras técnicas, diretrizes de Jogo Responsável e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Isso significa que as operadoras só podem personalizar a experiência quando demonstram finalidade clara, uso mínimo de informações e salvaguardas adequadas.

A regulamentação também mudou a forma de identificar apostadores. Cadastro com CPF validado, rastreabilidade de transações, trilhas de auditoria e uso do Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) tornaram obrigatória a transparência. Além de atender às exigências legais, esse modelo fortalece a reputação das empresas.

Programas também podem estimular práticas responsáveis, como definir limites de aposta, adotar autenticação em dois fatores e estabelecer pausas programadas. Os benefícios vão além de recompensas financeiras, incluindo acesso antecipado a recursos e atendimento prioritário.

A experiência internacional mostra riscos de falta de governança. No Reino Unido, regras mais rígidas reduziram em 95% os programas VIP e proibiram benefícios para menores de 25 anos, atribuindo responsabilidade direta às gestões. O uso de dados precisa seguir critérios claros: definir finalidade, limitar a coleta, documentar lógicas de oferta e submeter campanhas a checagens automáticas e humanas.

Essas iniciativas reduzem riscos regulatórios e garantem a sustentabilidade. Exemplos práticos incluem substituir comunicações insistentes por abordagens contextualizadas, como odds especiais em jogos de maior interesse acompanhadas de alertas de orçamento. O atendimento deve ser orientativo, em linha com as portarias brasileiras de comunicação e jogo responsável.

A integridade também é central. Em 2024, a International Betting Integrity Association (IBIA) registrou 219 alertas de apostas suspeitas que resultaram em sanções. Ignorar esse monitoramento ao criar campanhas compromete a credibilidade do setor.

Medidas práticas incluem mapear dados conforme a LGPD, excluir segmentos vulneráveis, padronizar mensagens de responsabilidade, implementar limites automáticos em ofertas intensas e criar relatórios periódicos que apresentem não só resultados financeiros, mas também indicadores de proteção ao cliente.

Em resumo, a personalização deve priorizar a transparência e a educação. No Brasil, o uso de dados voltado à melhoria da experiência dentro de parâmetros de proteção tende a consolidar as empresas de forma sustentável.