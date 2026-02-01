Esgoto a céu aberto

Foto: FCO FONTENELE Água escura em galeria fluvial na enseada do Mucuripe, em Fortaleza

Costumo dizer que a coisa mais importante na natureza depois do próprio homem é um rio. Nem preciso citar aqui a relação benéfica que existe entre ambos, mas me chama atenção quando a relação é conflituosa.

É difícil entender e aceitar como simplesmente matamos um rio e fingimos que as consequências não nos afetam. É de uma tristeza imensurável registrar tal foto, principalmente de um local que tenho uma relação direta no meu cotidiano.

Mas acredito que, após essa reportagem do O POVO, o poder público tomará providência. Espero que a sociedade também entenda seu papel nesse jogo e faça sua parte.



