Pedro Matos: O PT abandona a juventude do Ceará

O orçamento público é uma das expressões mais objetivas das prioridades de um governo. Mais do que discursos ou promessas, é na alocação e na execução dos recursos que se revela o real compromisso com determinadas áreas. No Ceará, governado desde 2015 pelo PT, os números recentes indicam que a política de juventude tem ocupado um espaço marginal nas decisões do Executivo estadual.

Em 2025, o orçamento estadual previu R$ 630 mil para a Secretaria da Juventude. No entanto, ao longo de todo o exercício, nenhum valor foi efetivamente executado. A ausência total de investimento não pode ser atribuída apenas a entraves burocráticos. Trata-se de um dado concreto que expõe a fragilidade da política pública voltada a uma parcela significativa da população cearense.

A juventude enfrenta desafios estruturais que exigem respostas consistentes do poder público. Desemprego, evasão escolar, violência, dificuldade de acesso ao esporte, à cultura, à inovação e à qualificação profissional compõem um cenário que demanda planejamento, recursos e ações contínuas. Quando o orçamento existe, mas não é aplicado, essas demandas permanecem sem resposta.

A situação se torna ainda mais preocupante ao se observar o orçamento de 2026. O valor destinado à Secretaria da Juventude foi reduzido em 31%, caindo para R$ 430 mil. Em vez de corrigir a inexecução do ano anterior, o governo opta por diminuir ainda mais os recursos.

A política de juventude não pode ser tratada como item secundário da gestão pública. Investir em jovens significa atuar de forma preventiva, fortalecendo a educação, ampliando oportunidades de inserção produtiva, incentivando o esporte e reduzindo vulnerabilidades sociais. A omissão hoje tende a gerar custos sociais e econômicos ainda maiores no futuro.

Ignorar a juventude é comprometer o desenvolvimento de longo prazo. Um Estado que pretende crescer de forma sustentável precisa oferecer perspectivas concretas a quem está ingressando na vida adulta. O Ceará precisa decidir se a juventude será tratada como prioridade estratégica ou seguirá restrita a discursos sem correspondência no orçamento.



