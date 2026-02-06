Logo O POVO+
Leandro Vasques: A lei penal em tempos de carnaval
Comentar
Opinião

Leandro Vasques: A lei penal em tempos de carnaval

Com base no avanço da legislação penal sobre o tema da importunação sexual, pode-se fazer até mesmo uma breve reflexão sobre as vicissitudes do carnaval ao longo do tempo histórico
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Leandro Vasques, advogado criminal, mestre em Direito pela UFPE e doutorando em Criminologia pela Faculdade do Porto, Portugal (Foto: Divulgação)
Foto: Divulgação Leandro Vasques, advogado criminal, mestre em Direito pela UFPE e doutorando em Criminologia pela Faculdade do Porto, Portugal

O período momino traz aumento significativo das ocorrências das mais variadas formas de violação à dignidade sexual. Fatores como aglomerações e embriaguez, apesar de não serem justificativa, potencializam as condutas indevidas e multiplicam os casos.

As mulheres inegavelmente são as vítimas mais frequentes, mas o já consagrado slogan "não é não" se aplica indistintamente a todos e todas, independentemente de gênero e de orientação sexual. Assim como os tipos penais, a exemplo da importunação sexual (Art. 215-A do Código Penal, pena de 1 a 5 anos de reclusão), que se caracteriza pelas várias condutas que tenham como finalidade a satisfação da lascívia, como toques em partes íntimas, masturbação e beijos forçados, desde que não sejam caracterizados por violência ou grave ameaça.

Havendo violência ou grave ameaça, a conduta pode passar a ser vista como estupro (Art.213 do CP, pena de 6 a 10 anos de reclusão). Possível ainda o enquadramento como estupro de vulnerável, caso a vítima tenha menos de 14 anos, não apresente o necessário discernimento para a prática do ato ou se verifique qualquer outra circunstância que a impeça de oferecer resistência, como a embriaguez (art.217-A, pena de 10 a 18 anos de reclusão).

Com base no avanço da legislação penal sobre o tema, pode-se fazer até mesmo uma breve reflexão sobre as vicissitudes do carnaval ao longo do tempo, afinal o recrudescimento da lei demonstra que esses efêmeros dias de Momo deixaram de ser vistos como época de excessos irrefletidos e impunes para acolher, ainda que de forma tênue e indireta, as lutas de gênero.

Lamenta-se, por outro lado, que o justo e necessário combate a toda forma de violência sexual tenha de tolher, de certa maneira, o romantismo ingênuo de grisalhos tempos, em que um tímido rapaz poderia, por alguns instantes fugazes, aventurar-se em um flerte capaz de, quem sabe, inaugurar um feliz e duradouro relacionamento. Mas aqui não vai nenhum saudosismo barato, afinal os flertes respeitosos continuam plenamente viáveis e nem mesmo cem amores eternos justificariam uma única vítima de assédio.

O que você achou desse conteúdo?