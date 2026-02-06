Vanda de Claudino-Sales: Tem alguém ainda aí para nos ouvir?

Dunas cimentadas - os eolianitos - são areias eólicas que passaram por cimentação, resultando em material litificado. Eles preservam estruturas deposicionais originais, permitindo inferir condições ambientais costeiras ao longo do tempo. Ocorrem em zonas semiáridas e áridas, e representam um elemento considerável do patrimônio costeiro do Nordeste do Brasil, tendo ocorrência concentrada no litoral leste do Ceará, onde são carinhosamente chamados de "cascudos".

As dunas cimentadas têm milhares de anos, e são com frequência elementos arqueológicos importantes, pois registram hábitos dos primeiros cearenses, nossos povos originários. São Áreas de Preservação Permanente segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, também estando protegidas em nível local, através do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro.

Uma área rica em eolianitos é a cidade de Amontada, onde se situa o "Cascudo de Fogo". Símbolo da tradição da pesca de jangada do município, recebeu tal denominação em alusão ao hábito da população de acender tochas de fogo no seu topo para orientar pescadores perdidos em alto mar. Funciona também como ponto turístico e de fé para a população.

Essa sequência de elementos seria suficiente para garantir a preservação do Cascudo de Fogo, alguém bem-intencionado poderia pensar. Ledo engano. A Autarquia do Meio Ambiente do Município de Amontada, desrespeitando a população e a legislação, acaba de dar licença para que seja realizada a completa destruição dessa geoforma, com o objetivo de construção de uma residência unifamiliar no seu espaço. O proprietário da futura residência? Um milionário, conhecido da mídia formal e informal por diversas infrações sociais e ambientais.

Nossa! Como chegamos nesse tão baixo nível de consciência ambiental? O que aconteceu com nossa gente, que regrediu enormemente nos últimos anos nas atividades que visam alterar o meio ambiente, permitindo toda sorte de destruição do patrimônio natural? Onde andam o Ibama, a Semace, a Sema, o MPCe, para coibir tais usos e abusos? A quem recorrer, diante de tamanho crime ambiental? SOS Eolianito, é o nosso grito na garganta - mas será que existe ainda alguém por aí afora para nos ouvir?