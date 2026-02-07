Justiça pelo cão Orelha

Foto: Carlos Viana Carlos Viana, repórter do núcleo de opinião do O POVO.

Próximo ao meu aniversário de oito anos, minha mãe comprou dois pintinhos, batizados por mim com os nomes de "Leandro e Leonardo", porque ela era fã da dupla goiana e lá em casa o LP com a música "Entre tapas e beijos" era tocado à exaustão.

No dia do meu aniversário, "Leandro e Leonardo" foram para a panela. Quando soube o que tinha acontecido, chorei muito, e não teve quem fizesse eu colocar um pedaço de frango na boca.

Sem ter noção dos limites impostos por minha deficiência, disse, em meio às lágrimas, que seria veterinário e que salvaria vários animais.

Óbvio que escolhi outro caminho, mas o amor pelos animais ficou presente em minha vida desde então. Contribuiu para isso o fato de sempre ter cachorros em minha casa. Esse amor pelos animais ficou maior na minha vida adulta, quando eu e minha companheira decidimos adotar um gatinho.

Com esse amor incondicional pelos pets, foi impossível não sentir um aperto no coração ao ler as notícias sobre o brutal assassinato do cão Orelha, em Santa Catarina. O animal foi mau tratado por um grupo de adolescentes que, após agredirem o animal incessantemente, deixaram-no agonizando na rua. Após cometerem o crime, dois desses adolescentes, que são de famílias proeminentes de Florianópolis, foram curtir uns dias de descanso na Disney, como se nada tivesse acontecido.

Mas Orelha não é, infelizmente, o único caso de animais que sofrem maus tratos. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais mostram que entre janeiro e novembro de 2024, o número de animais que sofreram maus tratos naquele estado passou de 4.148 para 6.135, um crescimento de 47,9%.

Santa Catarina, onde Orelha foi morto, também registra crescimento em ataques a animais. Em 2015, foram registrados 1312 agressões. Dez anos depois, em 2025, o número subiu para 5630, um aumento de 329%.

Coincidentemente, ambos os estados são governados por políticos ligados a extrema-direita, conhecida por menosprezar grupos minoritários e políticas voltadas à proteção animal, dentre outros retrocessos.

Um exemplo do desprezo que esse grupo político tem pelos animais pode ser observado nas redes sociais do delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, pré-candidato à uma cadeira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ao ser questionado sobre as investigações a respeito de Orelha, ele atacou a esquerda e fugiu do assunto principal.

É preciso que o caso de Orelha, um cão idoso, dócil e que era cuidado pela comunidade sirva como exemplo, e que os culpados paguem pelo crime. Afinal de contas, quem mata um animal de forma tão violenta, pode, num futuro, matar um morador de rua ou qualquer outra pessoa. Aliás, no Brasil já vimos filhos de famílias ricas e defensora dos bons costumes cometendo esse tipo de crime.

Se existe Justiça, terrena ou divina, que esses monstros paguem pelo que fizeram.

