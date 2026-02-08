Artigo André Barroso: Justiça que acolhe no Cariri

Foto: André Barroso/Arquivo Pessoal André Barroso. Promotor de Justiça e coordenador Regional do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência em Juazeiro do Norte (NUAVV - Cariri)

A recente instituição do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência (NUAVV) na região do Cariri representa uma verdadeira mudança de paradigma. Historicamente, o sistema de justiça criminal concentrou esforços quase exclusivos na figura do réu, relegando a vítima a um mero "meio de prova", muitas vezes esquecida após prestar depoimento. Com abrangência sobre 44 municípios das regiões Sul e Centro-Sul -- incluindo Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo, Icó e Iguatu --, o novo núcleo materializa o que a ONU preconiza desde 1985 na Declaração dos Princípios Básicos de Justiça para Vítimas. Alinha-se ainda à Resolução nº 243/2021 do Conselho Nacional do Ministério Público, que impôs ao MP o dever de garantir às vítimas o direito à informação completa e transparente, à participação, à segurança, à proteção de sua intimidade, à não revitimização e, sobretudo, à diligência devida. Em um território marcado por índices sensíveis de crimes violentos, feminicídios e pela dor de famílias enlutadas, o NUAVV vem oferecer amparo.

A estrutura permitirá que vítimas de violência doméstica, de organizações criminosas ou os familiares de vítimas de homicídio sejam recebidos por uma equipe multidisciplinar e especializada. Possui ainda como diretriz conferir prioridade absoluta às vítimas de especial vulnerabilidade, dando-se precedência a quem apresenta fragilidade singular, seja em razão da idade -- como crianças, adolescentes e idosos --, gênero, deficiência ou pela gravidade extrema do dano sofrido. Seu objetivo central expande-se para amparar inclusive as chamadas vítimas coletivas -- grupos sociais ou comunidades inteiras que, atingidas por crimes que ofendem bens jurídicos comuns, necessitam de uma reparação que restaure o tecido social.

Ao institucionalizar o acolhimento regionalizado, o MPCE reconhece que a justiça não se faz apenas com a condenação do culpado, mas com a restauração da dignidade de quem sofreu o dano. O NUAVV Cariri é a prova de que o Estado deve ser um porto seguro, transformando a frieza da lei em proteção integral.