Artigo Leonardo Fernandes: Pesquisador de Oxford: Putin preso à guerra e à China

Às vésperas do encontro trilateral em Abu Dhabi, a Rússia intensificou ataques com mísseis e drones contra cidades ucranianas, reforçando que a escalada militar segue como instrumento central da estratégia do Kremlin. Em entrevista exclusiva, o professor emérito de Relações Internacionais da Universidade de Oxford, Neil MacFarlane, analisa como Moscou combina agressividade externa com uma dependência estrutural crescente da China para sustentar o conflito.

Segundo MacFarlane, Vladimir Putin persegue a restauração do status da Rússia como uma "grande potência co-igual" aos Estados Unidos. O problema é que a guerra na Ucrânia passou a absorver praticamente todos os recursos políticos, militares e econômicos do país, reduzindo drasticamente sua capacidade de influência global. "Putin acrescentou uma missão quase mística de recompor fronteiras históricas", afirma o especialista. Nesse processo, a destruição da Ucrânia independente tornou-se prioridade absoluta, mesmo ao custo do abandono de frentes secundárias da política externa russa.

Esse foco exclusivo na Ucrânia expõe limites profundos da Rússia como provedora de segurança regional. A invasão corroeu a confiança dos países vizinhos, enquanto o Kremlin já não dispõe de credibilidade nem de capacidade material para mediar conflitos em seu entorno estratégico, como demonstrado no impasse entre Armênia e Azerbaijão. Para MacFarlane, Moscou deixou de ser vista como estabilizadora e passou a ser percebida como fator de risco.

No plano estratégico, a retórica nuclear repetida desde 2022 perdeu eficácia. As chamadas "linhas vermelhas" foram cruzadas diversas vezes sem retaliação proporcional, transformando a ameaça atômica mais em blefe psicológico do que em instrumento real de dissuasão. O resultado é uma Rússia mais ruidosa, porém menos convincente no tabuleiro internacional.

Economicamente, a militarização impõe custos crescentes. A guerra pressiona a inflação, agrava a escassez de mão de obra e reforça a dependência de receitas energéticas voláteis. Nesse contexto, a China emerge como compradora-chave do petróleo russo, aprofundando uma relação claramente assimétrica.

A chamada "parceria sem limites" entre Moscou e Pequim favorece amplamente a China. Pequim financia, fornece tecnologia e sustenta o esforço de guerra russo, ao mesmo tempo em que amplia sua influência na Ásia Central e no Sul Global. Para o período pós-Putin, tampouco se vislumbra uma ruptura significativa. Segundo o acadêmico, a elite política e de segurança permanece alinhada à estratégia de confrontação, indicando que a guerra tende a se prolongar no curto e médio prazo.

Diante disso, o encontro trilateral em Abu Dhabi, nos dias 4 e 5 de fevereiro, com foco em Donbass, Zaporizhzhia e garantias de segurança, tende a se limitar a uma rodada exploratória. A rigidez russa em questões territoriais e os ataques recentes reduzem drasticamente as chances de avanços concretos.

