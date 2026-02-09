Leonardo Maia Pires: Secom, fale nossa língua, minha camarada

No terceiro mandato de Lula, um problema ficou escancarado: a direita domina as redes sociais com comunicação simples, emocional e constante, enquanto o governo não consegue mostrar seus acertos para quem realmente importa, o eleitor comum.

O cenário é contraditório. O país melhorou em dados reais: o desemprego caiu, a pobreza diminuiu, os investimentos voltaram - até a bolsa de valores atingiu seu recorde histórico. Mas a aprovação do governo não acompanha. O motivo: a comunicação oficial não traduz resultados em benefícios concretos na vida das pessoas. A Secretaria de Comunicação (Secom), não sabe conversar.

A extrema direita ocupa o ambiente digital já há algum tempo, mas com mais agressividade e eficiência desde 2017. Cortes de vídeos curtos, frases de impacto, linguagem popular e identitária. Tudo funciona para manter sua base ativa e engajada. Eles falam para quem quer ouvir e, principalmente, para quem não tem tempo sobrando. A lógica é emocional e imediata.

Enquanto isso, a esquerda segue presa na comunicação didática. Mas didática para quem? Vídeos longos, discursos complexos, linguagem burocrática. O brasileiro que trabalha o dia todo não vai parar para assistir explicação técnica. O governo precisa competir pelo tempo das pessoas. Se não prender atenção em segundos, ninguém fica até o final.

Recentemente, Flávio Dino provou que existe comunicação viral na esquerda. Respostas curtas, irônicas e diretas na Comissão de Constituição e Justiça, quando bolsonaristas tentaram "lacrar" em cima de suas falas. O efeito foi o inverso. Suas falas viralizaram nas redes sociais e mostraram que é possível defender ideias com clareza sem cair na desinformação ou no ataque vazio. Não é copiar o estilo da extrema-direita, mas usar um formato eficaz.

A esquerda precisa aprender. Mostrar dados macroeconômicos não emocionam. O que emociona é ter emprego, comida mais barata, acesso à saúde e oportunidades reais, traduzido em formato comunicacional rápido e atraente. Em redes sociais sim! Afinal, se a mensagem não chega, o mérito morre.

A Secom precisa de atualização. Ela deve ser protagonista da narrativa, contar histórias, gerar identificação, ocupar rede social, simplificar sem mentir. É preciso falar com o Brasil todo, não só com aliados, jornalistas e acadêmicos.

Se o governo e os parlamentares da esquerda continuarem cegos ao modo como se comunica hoje na internet, corre risco real de perder a próxima eleição mesmo entregando resultados positivos. Quem não entende isso, já perdeu. A comunicação é a capa do livro dos feitos do governo. Aqui, a capa importa sim, e muito! Senão o livro não é lido e a narrativa é ganha por quem conta melhor a história.

Nos entenda, Secom. Fale conosco.



