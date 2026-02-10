Os textos mais engenhosos são aqueles que contêm a poesia dos sentidos e as dimensões cartográficas do espaço. Nada desperta mais minha atenção do que ler um poema construído sob estímulos sensoriais, daqueles que se pode sentir os cheiros, as texturas, os sabores, ou um romance-mapa, vagando entre as linhas e as ruas dos seus lugares de origem.

Lendo A Vergonha, de Annie Ernaux, mergulhei entre as ruas da Normandia e nos sentimentos daquilo que não queria - ou não podia - se falar. Escrever é falar sem contar. Cada viela era tatuada por um trauma ou memória de perseguição e de fofocas. A imagem de seu pai quase matando sua mãe ressoou por toda a história. Aquilo que hoje tatua a história, ontem marcou a ferro a memória. Em cada esquina, correndo entre as idades da escritora, figurava um repórter não formal, daqueles que existem aos montes nos interiores de quaisquer lugares - os que adoram falar da vida alheia como quem fosse pago por isso, batendo o ponto infinito da língua todos os dias sem hora para findar o expediente.

Pensei até que estivesse lendo sobre a minha própria cidade. Percebi que o mundo é igual, não importa qual seja a ruela: seja no Brasil ou França, as esquinas serão sempre pequenas; as línguas repletas de acidez; os olhares envoltos de veneno; e o instinto de maldade desgarrado. Os chicotes da língua doem mais na alma do que no corpo: não se pode limpar a alma quando se corrompe o corpo. Ao contrário do que se pensa, o corpo não é corrompido pelas marcas dos erros, mas pela arrogância daqueles que açoitam sem penar. No interior do Ceará, assimilo o livro estrangeiro. É fato: nenhuma experiência é única. E assim, escrevemos para tornar única a experiência do que vivemos. Uma loucura por dia pode salvar a vida da normalidade.