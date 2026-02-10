O guerreiro, o escorpião e a estrela

Sentamos nas cadeiras do jardim que ficam de frente pro mar. São cadeiras largas de madeira que reclinam, de modo que podemos facilmente olhar o céu. Combinamos que iríamos dormir depois de ver uma estrela cadente. O dia começou cedo, quando ela chegou trazendo a notícia. Ficou pela manhã e almoçamos um peixe cozido que ainda tinha na geladeira. Depois consegui fazer com que dormisse até umas quatro horas e saímos para saber de sua mãe. Queria lhe dar alguma coisa. Pensava nisso quando encontrei a pedrinha de sodalita azul. Coloquei o cordão com a pedra no seu pescoço e senti um pequeno alívio. Ela trocou de roupa e arrumou o cabelo com muito cuidado; achei esse um gesto poderoso.

Fui comprar maracujás enquanto ela pegava o restante de suas coisas na casa onde não poderia mais morar. Aproveitou para falar com a tia. Pelo menos ela e mamãe fizeram as pazes, disse. Disse também que a tia chorava muito quando encontraram sua mãe.

Voltamos para minha casa e, enquanto eu falava ao telefone, ela dormiu outra vez. Fiz um suco de maracujá bem forte e esquentei fatias de pão com manteiga. Quando acordou, comemos do lado de fora olhando o céu. Achamos as Três Marias e tentei fazer com que ela as visse no cinturão do guerreiro Órion, que naquela hora estava no alto de nossas cabeças. Órion era um caçador, filho de Poseidon, deus dos mares. Gabava-se de que nenhum animal poderia vencê-lo. A história conta que um escorpião gigante foi enviado para matá-lo. Ele é picado e morre. Quando a constelação de Escorpião nasce no horizonte, Órion se põe, como se ainda estivesse fugindo.

Ficou muito quieta escutando a história. Havia falado tudo o que pôde quando chegou naquele mesmo dia pela manhã. Fora acordada no meio da noite por um homem armado.

- Você é a Maria? - Ele perguntou.

- Não - ela disse - Maria é minha mãe.

Não conseguiu terminar o relato. Só chorava. Tinha os olhos inchados. Talvez nem tenha dormido. Ou tenha acordado muito cedo e vindo me contar, como sempre faz quando tem uma novidade. A novidade daquele dia era que teriam que ir embora. Tinham vinte e quatro horas.

Esperamos um bocado debaixo do céu, em vigília. A estrelinha cadente apareceu quase antes de tocar o mar. Fizemos um longo coro de contentamento e fomos dormir. No meio da noite acordamos. Acendi a luz do banheiro e ele estava lá: o escorpião. Olhei para ela, que já tinha o chinelo em punho. O escorpião foi rapidamente liquidado. Talvez se olhássemos o céu naquele momento, Órion estivesse se pondo enquanto o escorpião nascia no horizonte. Naquele momento, a menina invertia o mito.

Essa história aconteceu dias atrás sob o céu de uma pequena vila no litoral leste do Ceará. No céu, as constelações seguiram seus cursos. Na terra, uma família foi expulsa violentamente de sua casa. O Estado chegaria depois - como quase sempre.