Foram duas voltas seguras dadas na tranca da porta. Ouviu o som do destrave metalizado e entrou, sem paciência, casa adentro. Foi tomar banho enquanto murmurava sobre o estranho braço que, mais cedo, trespassara sua boca, arrancando, como garras, o batom; que depois teve o excesso esfregado em seu rosto, despercebido. Desceu na parada seguinte, que nem era a sua, de tanta raiva revirada em ódio. Entre terminar o dia envolvida num grande redemoinho, preferiu abafar o sentimento ruidoso em casa.

Sentou-se ao computador e olhou para a parede azul-petróleo. Lá estavam os dois buracos destinados aos quadros que havia comprado para enfeitar aquela parede triste. A garganta cuspiu um engasgo. Foi a última tarefa do companheiro expelido um mês antes do átrio robusto do lar, depois de tantas tentativas de cultivá-lo.

Lembrou do sorriso, sorriu em memória, empurrando o ar pelo nariz. Tinha uma boa companhia, uma presença galante que lhe conferia conforto, muito mais pelo ruído do que pela palavra. Pena que tudo aquilo era embebido numa porção nefasta de vaidade. Empurrou as costas na cadeira e remoeu as manchas na toalha de mesa, os panos úmidos, as toalhas coalhadas; o vigoroso senso de ser filho, mesmo quando apartado da mãe. Mas o pior era a mancha do suor estranho em seus lençóis limpos.

Revolveu os olhos para a parede, encerrou aquele distúrbio raso, levantou-se, pegou dois pregos e assentou sobre eles os dois quadros. Olhou, olhou, retirou os quadros e os jogou no lixo. Ao menos, os buracos na parede foram preenchidos com alguma coisa.

Agradeceu por ter paz e abriu seus e-mails, pronta para respondê-los.