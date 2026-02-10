Rita Josina: AFBNB: 40 anos Firme e Pela Base!

Neste mês de fevereiro, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (AFBNB) chega à marca histórica de 40 anos de atuação. Em meio à ebulição democrática que tomava conta do país no ano de 1986, a AFBNB surgia como uma nova trincheira na busca por mais valorização e recursos estáveis para o Nordeste, tendo sempre na defesa do BNB e seu fortalecimento uma bandeira permanente.

O resultado de todo esse esforço coletivo resultou na criação, em agosto de 1988, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), uma fonte permanente de recursos para o financiamento da Região. Ao longo do tempo, programas como Nordeste Cidadania, Ciclo de Debates do Nordeste, Semana de Mobilização, publicações como "Por Nordeste Melhor" (2006); "Nordeste – sem ele não há solução para o Brasil” (2014) e tantas outras campanhas, demonstram o interesse da entidade em pensar a Região para além do lucro, colocando no centro do debate sua população, o meio ambiente e a luta pelo fim das desigualdades que tanto impactam nossa realidade.

São quatro décadas de atuação e esforço permanente na busca por melhores condições de trabalho, além de intensa agenda institucional que historicamente barrou ameaças ao BNB. O acompanhamento dos Projetos de Lei no Congresso, tantas outras lutas e conquistas seguem sendo motivo de orgulho e resistência nessa trajetória. Por um BNB forte, a Associação pauta permanentemente a importância do seu papel de agente de desenvolvimento fundamental para a sociedade.

Em 2026, a AFBNB inicia um novo ciclo: a Gestão "AAFBNB Firme e pela base", com coragem renovada para lutar nos mais diversos âmbitos, com diálogo, presença e escuta, percorrendo toda a área de atuação do BNB, encaminhando as demandas do funcionalismo e levando ao Banco os temas que precisam de atenção, cuidado e zelo, com firmeza, transparência e compromisso. Que venham mais 40!

A Associação seguirá altiva, firme, comprometida com os trabalhadores, transformando as lutas em mobilização permanente, vitórias com firmeza, garra e esperança de um novo amanhã! Parabéns, AFBNB!