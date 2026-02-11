Iniciado mais um ano legislativo - novos desafios à frente!

Foto: Acervo pessoal André Figueiredo Deputado federal (PDT-CE)

O início do ano legislativo no Congresso Nacional renova expectativas, mas, sobretudo, reforça responsabilidades. Em um país marcado por profundas desigualdades sociais, transformações tecnológicas aceleradas e desafios históricos no mundo do trabalho, a atuação parlamentar precisa estar conectada à realidade da população e às demandas que emergem da sociedade.

Nesse contexto, iniciamos 2026 com pautas claras, alinhadas aos anseios expressos diretamente pela população. Entre elas, ganha destaque a defesa do fim da escala 6x1, um modelo que impõe jornadas exaustivas e compromete a qualidade de vida do trabalhador. Trata-se de um tema sensível, que exige responsabilidade e diálogo.

Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, encaminhou a Proposta de Emenda à Constituição sobre o tema para análise da Comissão de Constituição e Justiça, com previsão de debate em comissão especial. Paralelamente, é essencial estudar mecanismos que fortaleçam a economia produtiva, com geração de empregos e desenvolvimento. Valorizar o trabalho é garantir tempo para a família, o descanso e a dignidade humana.

Outro tema que desponta com força é a regulamentação da Inteligência Artificial, apontada como pauta prioritária no debate público, mas com impacto que vai além dos números. Pesquisa Quaest, divulgada em janeiro de 2026, revelou que as redes sociais se consolidaram como uma das principais fontes de informação política no país. Esse cenário acende um alerta, especialmente em um ano pré-eleitoral, sobre a necessidade de regras claras para o uso responsável da IA, voltadas ao combate às fake news, à proteção da democracia e à segurança de crianças e adolescentes no ambiente digital.

Também aparece como demanda relevante o debate sobre o Marco da Segurança, pauta que exige seriedade, planejamento, cooperação federativa e políticas públicas baseadas em evidências, indo além de soluções simplistas e respostas imediatistas.

Além dessas agendas, seguimos firmes na defesa do esporte como instrumento de inclusão social, geração de oportunidades e realização de sonhos, ainda mais em um ano de Copa do Mundo. Reafirmamos nosso compromisso com o fortalecimento da assistência social, com atenção especial à PEC 383, e com a defesa de um serviço público mais eficiente, humano e de qualidade, capaz de responder às necessidades reais da população brasileira.

O Parlamento deve ser, acima de tudo, um espaço de escuta, diálogo e construção coletiva. É com esse espírito que iniciamos mais um ano legislativo: atentos às transformações do nosso tempo, guiados pela responsabilidade social, pelo rigor técnico e pelo compromisso permanente com um Brasil mais justo, democrático e desenvolvido, capaz de crescer com inclusão, sem perder de vista o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das políticas públicas.