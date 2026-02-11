Transnordestina: o que faltou dizer

Foto: Tufi Daher Filho/Arquivo Pessoal Tufi Daher Filho. Diretor Executivo de Infraestrutura e Logística da Companhia Siderúrgica Nacional.

Li um artigo no jornal O POVO que demonstra limitado entendimento sobre a realidade da Transnordestina e sobre o esforço que tem sido feito ao longo dos anos para viabilizar esta obra essencial para o Nordeste e para o Brasil. É fato que a Transnordestina enfrentou atrasos ao longo de sua história. Contudo, não por falta de empenho do empreendedor, que vem realizando investimentos de grande porte e assumindo o peso financeiro necessário para levar o projeto adiante. São bilhões aplicados para garantir a conclusão deste empreendimento, apesar de análises que, por desconhecimento ou má-fé, desconsideram o tamanho do desafio envolvido.

A complexidade do projeto pode ser percebida pela quantidade de órgãos e instituições intervenientes: são 27! Qualquer divergência pode gerar entraves. Hoje, felizmente, há plena cooperação entre estas partes, o que tem garantido avanços significativos na reta final da maior obra de infraestrutura linear do Brasil. Destaco: Ministério dos Transportes, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Casa Civil, Sudene, ANTT, BNB, BNDES, Infra S.A., Governos do Ceará e do Piauí, entre outros.

Com a geração de mais de 5 mil empregos diretos e 20 mil indiretos, é importante que análises sobre o projeto também considerem a perspectiva dos trabalhadores, de suas famílias e dos municípios. Estes são agentes fundamentais, profundamente impactados pelos resultados positivos que a Transnordestina começa a proporcionar. O artigo menciona a licença de operação do Ibama, mas falha ao não explicar que o órgão solicitou apenas uma complementação documental - entregue 30 dias depois e plenamente aceita - liberando o início do transporte em fase de testes.

O fato é que o projeto está em sua fase final, e os já iniciados transportes de milho, soja, milheto, gipsita e calcário agrícola serão contínuos, representando um marco para a região. A quem ainda duvida da importância e viabilidade da Transnordestina, ou a quem torce contra, eu reafirmo: a obra está avançando, o trem já circula e deixará um legado transformador para a logística e a infraestrutura do Nordeste.

Criticar é fácil! Venha fazer!