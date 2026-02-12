Artigo Antonio Jorge: Percepção: para além de teorias e narrativas

A mente humana, em sua incessante busca por sentido, estrutura o mundo mediante teorias. Estas são tentativas explicativas da realidade, mapas que nos guiam. Sua utilidade é inquestionável: funcionam como lentes que filtram e interpretam os fenômenos. No entanto, é fundamental reconhecer sua natureza não-absoluta: teorias são construções humanas, sempre aperfeiçoáveis, contestáveis ou substituíveis por novos paradigmas. A fixidez em uma pode cegar-nos para evidências emergentes. Um perigo maior reside nas teorias-embusteiras, elaboradas para distorcer a percepção da realidade, servindo a interesses ocultos e manipuladores.

É neste contexto que as narrativas surgem. São a roupagem das teorias no cotidiano, buscando explicar eventos e dar coerência à experiência. Contudo, cada narrativa carrega os vieses da teoria subjacente e as intenções - por vezes distorcidas - de seus criadores ou propagadores. Assim, pode atuar como farol de elucidação ou, inversamente, como ferramenta de manipulação e induzimento de ideias, conduzindo a conclusões pré-determinadas, sem espaço para o questionamento crítico.

O ato de conhecer revela uma dualidade. Embora amplie nosso entendimento e interação com o mundo, pode gerar uma interrupção perceptiva. Quando um conhecimento se solidifica e é elevado a "certeza", surge uma cilada sutil do raciocínio: o espaço mental ocupado pela ideia consolidada e o tempo investido tendem ao fechamento da percepção. A mente, satisfeita, torna-se menos receptiva a novas informações ou desafios que possam abalar seu arcabouço.

Por isso, é imperativo desacomodar certezas estabelecidas sem exame crítico. A abertura da mente exige humildade e coragem para revisitar convicções. Na política, ciência, doutrinas ou ideias pessoais, a complacência com o status quo obstaculiza o avanço e a compreensão autêntica da realidade. Fomentar a dúvida construtiva, explorar alternativas e acolher a dissonância preservam a autonomia do pensamento e evita que a pessoa seja aprisionada por percepções limitadas, construídas por teorias e narrativas manipuladoras. A recusa a tal abertura condena a mente a uma espécie de velhice prematura, perdendo-se a capacidade de redescoberta da realidade envolvente.