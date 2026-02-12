Domingos Neto: Bancada do Ceará: união e prioridades para um ano decisivo

O ano legislativo de 2026 se inicia com um objetivo claro para a bancada federal do Ceará: fazer com que decisões já tomadas se convertam em ações concretas e resultados efetivos para o Estado. Mais do que definir prioridades, o desafio é permitir que elas avancem com planejamento, coordenação institucional e foco em entregas reais.

Como coordenador da bancada, tenho a convicção de que este será um período crucial para que os recursos definidos anteriormente cheguem, de forma efetiva, ao povo cearense. Esse trabalho exige diálogo permanente, capacidade de articulação e atuação conjunta entre parlamentares de diferentes partidos, sempre acima de divergências ideológicas e com foco no interesse público.

A saúde segue como eixo central da nossa atuação. Essa prioridade reflete necessidades urgentes do Ceará e orienta a destinação de recursos voltados tanto à implantação de novos serviços quanto à manutenção de serviços essenciais, na capital e no interior. Fortalecer essa área significa ampliar o acesso, manter atendimento contínuo e contribuir para melhores condições de vida.

Esse esforço envolve também acompanhamento rigoroso da execução orçamentária, fiscalização permanente e diálogo técnico com ministérios e órgãos responsáveis. Mais do que anunciar prioridades, é fundamental zelar para que cada recurso aprovado seja efetivamente aplicado, com transparência, planejamento e impacto concreto para a sociedade.

Nos últimos anos, o trabalho coletivo da bancada gerou resultados visíveis. A interiorização do tratamento oncológico é um exemplo de como a atuação coordenada pode reduzir desigualdades regionais e levar serviços essenciais a quem mais precisa. Esse compromisso permanece em 2026, com foco em políticas públicas que impactam diretamente a vida dos cidadãos.

Além da saúde, investimentos em educação, segurança pública e infraestrutura também estão previstos. Estão no horizonte ações voltadas à infraestrutura hídrica, ao desenvolvimento regional e à agricultura, áreas estratégicas para promover crescimento sustentável e fortalecer a economia em diferentes regiões do estado.

A atuação coordenada da bancada permite alinhar essas frentes de trabalho às demandas regionais, respeitando as especificidades de cada município. Nosso objetivo é avançar ainda no primeiro semestre na execução dessas medidas e manter uma agenda permanente de diálogo institucional com o Governo Federal.

A bancada do Ceará seguirá unida, exercendo a articulação política necessária em defesa das causas que realmente importam para o Estado. É com trabalho coletivo, responsabilidade e compromisso público que enfrentaremos os desafios de 2026.

