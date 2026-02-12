Mário Mamede: Carta ao governador Elmano

Eu, o deputado Renato Roseno e tantos outros que militam nos direitos humanos tornamos pública essa carta, movidos por sinceridade e compromisso com a luta pelos direitos humanos.

Somos uma sociedade herdeira de uma estrutura colonial escravista, acostumada a calar diante do arbítrio e da violência contra os mais vulneráveis. Lutar por direitos humanos é afirmar que ninguém está acima nem abaixo da lei, e que o parâmetro do Estado Democrático de Direito deve ser sempre a dignidade humana.

Sabemos que o desafio de superar a violência é complexo e não é apenas local. Contudo, a experiência de outros países nos mostra que o caminho não é se afastar do Direito. Diminuir a violência passa não somente pela força, mas por inteligência, integração, prevenção, modelos de policiamento distintos, formação profissional, proteção e urbanização social.

Nos assusta a violência e a resposta que temos visto nos discursos e acenos governamentais, próximos do que é chamado de populismo penal.

Governador, o seu decreto que tenta alterar a classificação dos inquéritos policiais chegou ao ápice e representa um flagrante atentado aos protocolos internacionais de investigação. Somos absolutamente sabedores da complexidade da atividade policial. Sabemos da demanda por uma escala de trabalho mais humanizada, de mais atenção em saúde mental, mais formação, processos mais céleres de promoção e de aposentadoria. Isso sim, seria valorizar a tropa.

No entanto Governador, nos últimos anos cresceram as mortes em operações policiais. O servidor da segurança tem o dever e direito de defender a si e a outro em caso de injusta agressão de maneira proporcional e dentro da lei. Há inúmeros casos de violência arbitrária que foram classificados como morte por ação policial. No Ceará, há muitos casos de inocentes, sem qualquer envolvimento em atividade delitiva, mortos em ações policiais e nunca julgados por falhas e lacunas de investigação e no processo penal.

Rogamos pelo bom senso. Há pouco, nosso país foi condenado na Corte Interamericana por não conduzir de maneira correta e independente a investigação de crimes cometidos por policiais. O senhor, logo com sua biografia, não pode ir na contramão dessa sentença.

Matar não pode ser o normal, glorificar a morte tampouco. Operações com mortes devem disparar protocolos de investigação e proteção. Não se pode condenar nem inocentar ninguém a priori, por isso que a morte causada pelo agente de estado deve ter procedimento adequado. Nosso policial e a sociedade querem paz e a paz é fruto do Direito e da Justiça.

Não se afaste do Direito Governador, anule seu decreto. O Brasil assiste ao seu gesto. O populismo penal é a gramática dos que atentam contra a democracia. A nossa gramática é a da dignidade como compromisso diário e coerente. Venceremos a violência mantendo-nos firmes, no Estado Democrático de Direito, na Justiça, na Paz.