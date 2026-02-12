O Banco Master e alguns togados

A toga deve ser entendida como um manto sagrado e os togados não deviam pecar, mesmo com a cobertura de normas por eles elaboradas, principalmente, quando comprometem o conceito ético do seu manto.

Heterodoxia é pouco para classificar as mutretas do Banco Master. Mais um escândalo no Sistema Financeiro Nacional é tornado público no Brasil. E desta vez, a sua abrangência é muito ampla na esfera dos três poderes. Dada a sua dimensão, é muito difícil se fazer um juízo sobre como será o seu fim. Usar a estrutura formal e legal do Sistema Financeiro Nacional para acobertar operações ilícitas foi uma das táticas utilizadas pelos bandidos que se utilizaram do formal para seu beneficio pessoal, lesando uma massa de ingênuos investidores



Os investidores esqueceram a praxis de que no mercado financeiro, quanto maior a taxa de juros, maior é o risco. Remunerando muito acima das taxas praticadas pelo mercado, o Master atraia não somente os investidores ingênuos, mas, também, os motivados pelo ganância, além, daqueles que investindo recursos de terceiros faziam aplicações com objetivos escusos. E este, parece ser o caso dos administradores de recursos de fundos institucionais.



Além das taxas exorbitantes, o Banco atraiu políticos, para, através de suas influências levar fundos de investimento a participarem desta mágica criminosa. E antevendo que, mais adiante, a bomba ia estourar, o Master procurou uma blindagem contratando escritórios de advocacia de familiares do mais alto poder da justiça brasileira. Familiares de Ministros do STF e do Ministério da Justiça foram atraídos com remunerações, também, bastante acima dos valores prestados por tais assessoramentos.

E neste festival não há ingênuos. Contratos milionários, além da normalidade, estes senhores estavam vendendo os seus cargos, a sua consciência, para proteger operações, no mínimo, suspeitas. À meu juízo, o crime não é apenas do engenheiro da operação, mas, igualmente, daqueles que lhes dão proteção.



E nesse imbróglio onde estavam os órgãos fiscalistas, o Banco Central, o Coaf e a Comissão de Valores Mobiliários? Estavam em estado de letargia ou com forte miopia? As suas lupas não alcançaram os crimes praticados na intempestividade de tais golpes, a lentidão ou omissão desses órgãos deixaram os investidores expostos, sem que nenhuma responsabilidade lhe sejam atribuídas. O Bacen, a meu juízo, se falha cometeu foi pelo retardo da decretação da liquidação do Banco Master, fato que devia ter ocorrido à mais tempo.



O retardamento da sua liquidação aumentou o número de investidores prejudicados, o aumento de saques contra o FGC, a ameaça de uma crise sistêmica no SFN, dentre outros. Como os investidores institucionais, também foram lesados, significa que mais órgãos de controle foram lentos ou omissos. Um sistema de controle ágil e eficiente é a base da sustentabilidade do SFN.



Nesta crise os seus operadores foram mais ousados, e atraíram para sua blindagem membros do judiciário através de escritórios dos seus familiares. Membros do parlamento foram utilizados para fazer apresentações ou pedidos de investimentos no Master, comprometendo o patrimônio de investidores institucionais.



Os órgãos governamentais, não devem ser atingidos institucionalmente, mas os seus membros devem pagar pelos seus crimes. E por mais que nas suas defesas eles procurem se eximir de responsabilidades, vale lembrar que eles além de honestos precisam parecer honestos, fato que não está acontecendo. O responsável pelo Compliance e auditoria externa estão imunes?.



O Master montou uma pirâmide para ser bancada pelo FGC - Fundo Garantidor de Crédito. Só que foi muito além do limite do FGC de 250.000,00, dando um cano gigantesco naqueles que estavam além daquele limite. Os gestores dos investimentos corporativos estão enrolados até o pescoço e o Sr. Vorcaro, presidente do Master, banco falido, ia vendê-lo ao BRB - Banco Regional de Brasília, com o conhecimento da sua alta gestão e do Governador do Distrito Federal, em Brasília.



E cabe a pergunta: qual o destino dos bilhões captados? À quem recorrer? À justiça? O Master faz justiça ao seu sinônimo de Mestre, porém em falcatruas.



Em resumo, no caso Master, vários ilícitos foram supostamente cometidos: a engenharia operacional fraudulenta, a emissão de títulos frios ou sem lastro, a cobertura de alguns togados e seus familiares, a intermediação de alguns parlamentares, a omissão do Compliance e da auditoria externa, e a suposta tentativa de fuga do seu Presidente, dentre outros.

