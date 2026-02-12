Thiago Jesus: Órgão multissetorial e STF na regulação

Foto: Arquivo Pessoal Thiago Jesus-Silva. Doutorando em Comunicação (UFC) e mestre em Comunicação (UFPI).

Nas recentes decisões, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu responsabilidades civis das plataformas digitais por conteúdos ilícitos de terceiros, superando o modelo de imunidade regulatória, mas atuou no vácuo do Congresso. Ao definir a retirada de posts após notificação, sem ordem judicial, para casos de discurso de ódio, desinformação e incitação de violência, a Corte avançou, mas delegou às empresas o poder de julgar o que permanece no ambiente digital, reforçando critérios privados de moderação. Essa atuação pontual, apesar de relevante, carece de diretrizes uniformes e pode gerar insegurança jurídica, fragmentação normativa e maior judicialização de disputas individuais.

Para fortalecer a segurança jurídica e preservar valores democráticos, propõe-se criar um órgão multissetorial de regulação digital, com membros do Congresso, do Judiciário, de agências reguladoras, da academia, da sociedade civil, de associações de direitos humanos e especialistas em tecnologia. O Conselho Digital Nacional teria mandato claro, princípios de transparência e mecanismos de consulta pública.

Suas atribuições abrangeriam: (1) Elaborar normas de co-regulação, definindo critérios objetivos para moderação e remoção de conteúdos ilícitos; (2) Fiscalizar o cumprimento de decisões judiciais e aplicar sanções em caso de descumprimento; (3) Promover auditorias independentes nas políticas de algoritmos e relatórios de transparência; (4) Publicar diretrizes de liberdade de expressão, pluralidade e prevenção de violações de direitos; e (5) Fomentar pesquisas e capacitação de atores governamentais e sociais, reduzindo a dependência tecnológica.

Ao congregar diversos atores, o órgão multissetorial equilibraria a responsabilização das big techs, assegurando um processo legítimo e participativo. Assim, o Congresso recuperaria seu papel central, enquanto o STF atuaria como guardião constitucional. Esse modelo colaborativo promoveria equilíbrio dinâmico às mudanças tecnológicas.

