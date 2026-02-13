Arimá Rocha: A Semântica do Confronto: Legitimidade e Presunção de Inocência no Inquérito Policial

Foto: Divulgação Arimá Rocha. Advogado Criminalista, Pós-graduado em Direito Penal, Especialista em Segurança Pública e Direitos Humanos e Mestre em Planejamento e Políticas Públicas.

A decisão pelo Governo do Estado do Ceará, que institucionaliza as nomenclaturas de "interventor" para o agente policial e "opositor" para o civil em casos de lesão ou morte decorrente de ação policial, acende um debate necessário sobre a técnica jurídica e a realidade fática da segurança pública. Essa transição terminológica busca adequar o vernáculo investigativo à complexidade do cenário criminal contemporâneo.

A mudança reflete uma preocupação com o devido processo legal. O policial, enquanto agente do Estado, atua sob a presunção de legitimidade e no estrito cumprimento do dever legal. Imputá-lo, ab initio, o rótulo de "autor de crime" e à outra parte o de "vítima" em um inquérito ainda em fase de colheita de provas é antecipar um juízo de valor que apenas o Judiciário pode consolidar. Em tempos de criminalidade organizada e confrontos constantes, a linguagem não deve ser uma armadilha que ignore em tese a natureza lícita da ação estatal.

Ao designar o policial como interventor, reconhece-se o seu papel de aplicador da força/lei (uso do monopólio da força pelo Estado) em nome da sociedade, sem criminalizar o ato de ofício antes de uma investigação profícua. Da mesma forma, o termo "opositor" descreve a realidade de um confronto onde houve resistência, sem fechar as portas para a verificação de excessos. Nos tempos de criminalidade em que vivemos, se faz necessário, até mesmo sobre o aspecto da linguagem, valorizar e proteger as ações legítimas das forças policiais no combate ao crime organizado.

Entretanto, essa singularidade técnica só se sustenta se acompanhada de um rigor absoluto. A nova denominação deve coexistir com o fortalecimento do controle externo do Ministério Público e o acompanhamento da Controladoria Geral de Disciplina (CGD) sobre as ações de força do Estado. O uso da força letal é a medida mais extrema do Estado e, por isso, exige que a proteção à presunção de inocência do policial não se converta em um manto de opacidade.

Parece-me razoável e coerente que o direito adapte sua semântica à realidade das ruas, desde que o rigor investigativo permaneça inalterado. A justiça começa na palavra, mas se consolida na transparência do controle da sociedade sobre a força do Estado.