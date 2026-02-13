Eduardo Girão: Carnaval e a inversão de prioridades no Ceará

Foto: Divulgação Eduardo Girão, senador de República (Novo)

O exemplo precisa vir de cima, de líderes com coragem para enfrentar e consertar o que está errado e serem os primeiros a renunciar privilégios, como tenho feito no Senado desde que assumi o mandato em 2019.

É triste ver políticos do Ceará “sambarem” com o dinheiro de quem paga imposto em nosso Estado, que fica mais caro a cada dia com PT. Constatar que prefeitos não têm sensibilidade e torram dinheiro público com festas, mesmo diante de graves fatos como a bilionária roubalheira dos aposentados e a maior fraude no sistema financeiro do Brasil: a do Banco Master, que envolve autoridades poderosas.

É de constranger ver prefeituras reclamando dos altos cachês de artistas para o carnaval, quando deveriam cancelar as festas e fazer investimentos urgentes e prioritários como em saúde e segurança, que estão em frangalhos na maioria dos municípios. Eu visito pessoalmente meus conterrâneos e vejo quão sofríveis estão esses serviços básicos.

Gerir um Estado de forma responsável economicamente não difere muito de cuidar de um lar familiar. Os princípios são os mesmos: manter equilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta. Desde 2023, o governador Elmano já solicitou mais de R$ 13 bilhões em empréstimos e, só em 2025, a Assembleia Legislativa aprovou 3 novos pedidos, totalizando R$ 6 bilhões. Isso não tem como dar certo quando se mantém no caminho da irresponsabilidade.

Para exemplificar: O governo estadual petista possui 36 Secretarias para uma população de pouco mais de 9 milhões da habitantes, em 184 municípios. Minas Gerais, governada pelo Partido Novo, tem apenas 16 secretarias para uma população de quase 22 milhões em 853 municípios. Sem falar dos cargos comissionados, que, no Ceará, passam dos 10 mil. Uma indecência que visa acomodar interesses político-partidários.

Tenho aproveitado o lançamento da pré-candidatura ao governo para apresentar um novo modelo de administração, que tem tido boa receptividade conforme atesta a última pesquisa da CNN, que nos dá 16% das intenções de voto. Depois de Fortaleza e da Região do Cariri, o lançamento acontecerá em Sobral no próximo dia 14 de março.

Tenho trabalhado para beneficiar os 184 municípios do Ceará em emendas com transparência, fiscalização e participação popular. Na região Norte foram investidos quase R$ 49 milhões. Só em Sobral, foram mais de R$ 6 milhões atendendo à Santa Casa de Misericórdia, Hospital do Coração, unidades básicas de saúde, comunidades terapêuticas e Apae.

A direita e os conservadores cearenses estão preparados para virar a página do atraso produzido por uma oligarquia que se revezou por 20 anos no poder. Deu no que deu. Vamos juntos escrever um "Novo" capítulo de desenvolvimento do Ceará. Paz & Bem

