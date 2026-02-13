Fabíola de Araújo Rocha: Desenvolvimento como liberdade

Foto: Arquivo Pessoal Fabíola de Araújo Rocha. Membro da Câmara Brasil-Portugal Ceará, advogada, consultora e professora universitária.

O conceito de desenvolvimento, segundo Amartya Sen, economista indiano Prêmio Nobel de Economia, pode ser concebido, de forma significativa, como um processo de expansão das liberdades reais desfrutadas pelas pessoas. Onde estas não são apenas os fins primordiais do desenvolvimento, mas também seus principais meios. Observa-se, cada dia mais, que pouco adianta falar na liberdade que um cidadão tem para fazer algo que, na prática, esteja privado de meios para concretizar.

Sem identifica cinco formas de liberdade instrumentais: políticas, econômicas, sociais, transparência e segurança protetora. Essas liberdades são essenciais para capacitar indivíduos e propiciar um desenvolvimento verdadeiramente humano. Além disto, faz-se necessário a atuação de instituições e políticas garantidoras de tais liberdades, principalmente, no contexto brasileiro, onde a carência de liberdades e a desigualdade social comprometem o desenvolvimento.

Liberdades reais que as pessoas desfrutam, e não apenas estatísticas, sinalizam o objetivo principal e o meio essencial, focando na capacidade de indivíduos viverem vidas com propósito e valores onde a pobreza não deve ser vista apenas como baixa renda, mas como a privação de capacidades básicas e restrição de possibilidades para o crescimento de cada cidadão.

O papel da democracia é fundamental. Liberdade política e democracia não são luxos, mas componentes essenciais da liberdade substantiva que fomentam o desenvolvimento. Para isto, exige-se a remoção de obstáculos de privação de liberdade: pobreza cultural e financeira, restrições à liberdade de expressão, escassez de oportunidades econômicas e social sistemáticas. Necessária uma atuação de instituições no resguardo do patamar mínimo civilizatório em um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O desenvolvimento humano vai além do crescimento econômico e abraça a importância das liberdades individuais. Ter mais liberdade aperfeiçoa as capacidades das pessoas para cuidarem de si, da sociedade, do meio ambiente e para influenciarem o mundo, questão indispensável ao processo de desenvolvimento.

