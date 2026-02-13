Gilson Aragão: Empregos em jogo, FDI e indústria do Ceará

Foto: Gilson Aragão/Arquivo Pessoal Gilson Aragão. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito Tributário. Docente nos Cursos de Especialização em Direito Tributário e Processo na Unifor-CE e IBET-CE.

Segundo informações recentes divulgadas pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) sobre o desempenho do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) no estado, em 2025 as empresas beneficiadas pelo FDI foram responsáveis por mais de 133 mil empregos formais, o que representa 41% do total de vagas no setor industrial do estado, consolidando o programa como pilar da política de desenvolvimento produtivo cearense.

Criado pela Lei 10.367/1979, o FDI assegura incentivos fiscais e financeiros, sobretudo em ICMS, para implantação, ampliação e modernização de indústrias consideradas estratégicas. Ao longo dos anos, essa política viabilizou investimentos bilionários, interiorizou plantas industriais e impulsionou cadeias como calçados, alimentos, têxtil, metalurgia e química, com forte efeito multiplicador sobre renda, consumo e arrecadação.

Entretanto, a reforma tributária, que unifica tributos no IBS e extingue gradualmente os benefícios de ICMS até 2032, coloca um desafio crítico para empresas e para o próprio estado. Se o diferencial competitivo tributário for eliminado sem contrapartidas adequadas, parte relevante das indústrias hoje ancoradas no FDI pode reavaliar sua permanência no Ceará, reacendendo o risco de esvaziamento produtivo e de perda de empregos qualificados.

O debate que se impõe é: qual compensação o Ceará oferecerá em troca dos benefícios fiscais que serão, por desenho constitucional, extintos? Uma agenda séria passa por novos instrumentos de política industrial compatíveis com a reforma, como incentivos à inovação, infraestrutura, crédito, qualificação profissional e segurança regulatória, articulados a fundos nacionais de compensação pelo fim da guerra fiscal.

Também será decisivo que o Estado fortaleça sua capacidade de planejamento e atração de investimentos, garantindo previsibilidade e reduzindo incertezas para setores estratégicos. Mais do que nunca, preservar os resultados do FDI significa redesenhar, e não abandonar, a política de desenvolvimento industrial do estado.